Alerta Roja en la comuna de Santo Domingo: Más de 200 hectáreas han sido consumidas por el fuego

Más de 200 hectáreas han sido consumidas en el incendio forestal que afecta a la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso.

El siniestro en el sector denominado Bucalemito se mantiene en combate por bomberos de Santo Domingo, Navidad y Viña del Mar.

A su vez, nueve brigadas de Conaf, dos aviones de combate, dos helicópteros, un avión de coordinación y un skidder. A ello se suma el apoyo de otras instituciones.

Producto al siniestro, Senapred activó la Mensajería SAE solicitando evacuar los sectores San Guillermo, Media Luna de San Enrique y Horizonte del Mar.

El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, indicó a radio Biobío que “la situación está muy complicada, el incendio no tiene ninguna posibilidad de ser controlado porque hay mucho viento y baja humedad, además de altas temperaturas”.

“La cantidad de viento hace que avance mucho más rápido el incendio porque las chispas pueden saltar un par de kilómetros e iniciar nuevos focos. El incendio avanza muy rápido”, añadió.

“El incendio no está controlado ni tampoco próximo a controlarse por las condiciones que tenemos”, complementó.

Por su parte, el director regional de Conaf, Mauricio Núñez, señaló que el fuego consume una superficie de postiza, matorral, bosque nativo y eucaliptus. “El incendio está activo en todos los flancos con proyección de pavesas”.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred mantiene la Alerta Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal, que se encuentra vigente desde este martes 16 de diciembre de 2025.

PURANOTICIA