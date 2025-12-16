Incendio forestal en Santo Domingo ha consumido 135 hectáreas: dos estructuras de tipo bodega han resultado afectadas

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el incendio forestal en la comuna de Santo Domingo ha consumido una superficie aproximada de 135 hectáreas.

El siniestro que se desarrolla en el sector denominado Bucalemito se mantiene "en combate".

Al momento. se reporta la afectación a dos estructuras de tipo bodega.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred mantiene la Alerta Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal, que se encuentra vigente desde este martes 16 de diciembre de 2025.

Bomberos de Santo Domingo, Navidad, San Antonio, Cartagena, El Tabo, Algarrobo, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, Quilpué, Villa Alemana; 9 brigadas terrestres, 13 técnicos, 10 aeronaves, 1 puesto de mando, 1 Skidder, 1 Brife, 1 aljibe municipal y Carabineros.

(Imagen: @StoDomingoECO12)

PURANOTICIA