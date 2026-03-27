Alcaldesa de Valparaíso pide “voluntad política” al Gobierno para destrabar proyecto de nuevo Hospital Carlos van Buren

Un llamado directo al Ejecutivo realizó la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, al exigir definiciones concretas y "voluntad política" para avanzar en el proyecto del nuevo Hospital Carlos van Buren, una iniciativa que por años ha enfrentado trabas administrativas y falta de certezas, pese a que es una de las demandas más sentidas por los habitantes, tanto de la Ciudad Puerto como de comunas y hasta regiones aledañas.

Sus declaraciones surgen luego de que, en una reciente visita a la región, la ministra de Salud, May Chomalí, comprometiera que el Ejecutivo dará a conocer el destino del proyecto, el cual se mantiene entrampado y sin una hoja de ruta definitiva.

"Estamos levantando toda la información de los proyectos. Hay más de 1.000 proyectos en carpeta en el Ministerio de Salud (...). A partir de la próxima semana vamos a tener información más acabada de lo que va a ocurrir con el proyecto del Van Buren y todo lo que significa el terreno que estaba destinado para ello", señaló la titular del Ministerio de Salud en una visita realizada a la comuna de Quilpué.

En base a ello, la alcaldesa Nieto puso el foco en la necesidad de que el nivel central tome decisiones oportunas para viabilizar la iniciativa, advirtiendo que la ciudad no puede seguir esperando por una solución en materia de infraestructura hospitalaria.

"Como Municipalidad de Valparaíso hemos realizado todos los esfuerzos que están dentro de nuestras competencias para avanzar en la modificación del Plan Regulador Comunal", sostuvo la autoridad, subrayando que este trabajo busca precisamente dar viabilidad a una obra considerada clave para la comuna.

También relevó que el proceso ha sido sostenido en el tiempo debido a la urgencia que reviste el nuevo recinto asistencial, recalcando que "sabemos que la ciudad no puede seguir esperando por una infraestructura de salud a la altura de sus necesidades".

No obstante, la jefa comunal porteña planteó que existen alternativas que podrían acelerar el desarrollo del proyecto para un nuevo Hospital Van Buren, como la reciente Ley 21.807, la cual –a su juicio– debe ser analizada con rapidez. Sin embargo, advirtió que su eventual aplicación depende de decisiones que son políticas.

"Para que ese camino prospere, se requiere voluntad política de las autoridades del nivel central y regional, particularmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)", complementó la autoridad comunal.

Junto con ello, apuntó a la necesidad de avanzar en materias clave como la adquisición de terrenos, uno de los aspectos que históricamente ha entrampado el avance del nuevo hospital ubicado en pleno barrio El Almendral.

Finalmente, la Alcaldesa fue enfática en exigir definiciones claras por parte del Gobierno respecto al futuro del proyecto, diciendo que "debe ser claro y entregarle una certeza a Valparaíso sobre si el Hospital Van Buren es o no es una prioridad en su agenda".

Cabe hacer presente que sus declaraciones se dan en medio del debate sobre el futuro del Hospital Carlos van Buren, uno de los principales recintos asistenciales de la región, cuyo proyecto de reposición sigue sin una hoja de ruta definitiva, pese a las reiteradas demandas emanadas desde la comunidad y las autoridades locales.

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