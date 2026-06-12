Papudo refuerza su estrategia de seguridad ante eventual llegada masiva de turistas durante las vacaciones de invierno

Con un reforzamiento de los patrullajes preventivos, fiscalizaciones en sectores de alta concurrencia y una coordinación operativa especial con Carabineros, la Municipalidad de Papudo activará un plan de seguridad para enfrentar la llegada masiva de visitantes que se proyecta durante las vacaciones de invierno.

La medida responde al significativo incremento de población flotante que experimenta la comuna en períodos vacacionales, cifra que puede superar en más de un 400% a la cantidad de habitantes permanentes, generando una mayor demanda por servicios de seguridad, control y prevención, además de otros servicios de mantención comunal.

El plan contempla la focalización de recursos municipales en sectores estratégicos, principalmente en el borde costero, áreas comerciales, plazas y espacios públicos de mayor circulación, además de un refuerzo de las fiscalizaciones destinadas a controlar el comercio ambulante irregular y prevenir incivilidades asociadas a la alta concentración de personas.

La alcaldesa Claudia Adasme explicó que "las vacaciones de invierno representan un desafío importante para nuestra comuna porque recibimos miles de visitantes que multiplican nuestra población habitual. Por eso hemos preparado un plan especial que nos permitirá fortalecer la presencia preventiva en terreno, coordinar acciones con Carabineros y entregar mayor tranquilidad tanto a nuestros vecinos como a quienes eligen Papudo para descansar durante estos días".

Asimismo, reiteró el llamado a residentes y turistas a respetar las normativas vigentes, cuidar los espacios públicos y colaborar con las medidas preventivas implementadas para garantizar una estadía segura y ordenada durante las vacaciones de invierno.

Desde la Dirección de Seguridad Pública, en tanto, Jorge Arcos, comentó que "cuando una comuna aumenta significativamente su población, también aumentan los requerimientos de vigilancia, fiscalización y respuesta ante distintas situaciones. Por eso hemos desarrollado una estrategia basada en la focalización territorial, el análisis preventivo, la coordinación permanente con Carabineros y el control vehicular de la comuna, permitiéndonos concentrar nuestros recursos en aquellos sectores donde sabemos que existe una mayor afluencia de público y una mayor demanda por servicios de seguridad".

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