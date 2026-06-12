29 detenidos dejan «Rondas Impacto» en Rodelillo y Placeres: Carabineros allanó casa e incautó drogas, dinero y armamento

29 personas detenidas por distintos delitos dejaron las denominadas «Rondas Impacto» desplegadas por Carabineros en diversos sectores de Valparaíso, especialmente en los cerros Rodelillo y Los Placeres, operativos que además permitieron concretar el allanamiento de un inmueble donde se incautaron drogas, dinero en efectivo y armamento.

Los procedimientos fueron desarrollados por personal de la 3ª Comisaría Norte de Valparaíso, en el marco de servicios extraordinarios destinados a reforzar la prevención del delito en sectores que han presentado distintos hechos de connotación policial.

El mayor Hernán Díaz, comisario de la 3ª Comisaría Norte de Valparaíso, explicó que "esta Prefectura ha realizado servicios extraordinarios, con el fin de prevenir esta situación que está ocurriendo y le está afectando a la comuna".

"Se han efectuado servicios de «Ronda Impacto» por parte de la 3ª Comisaría, específicamente en los sectores de Rodelillo y Placeres, que entre el día miércoles y jueves mantiene una totalidad de 29 detenciones por distintos delitos".

El oficial agregó que una de las detenciones realizadas durante los operativos permitió avanzar hacia nuevas diligencias investigativas. En ese sentido, indicó que "debido a la ronda que se efectuó el día jueves se logró la detención de un individuo, quien de forma voluntaria entregó antecedentes al personal especializado SIP de la 3ª Comisaría, lo cual permitió generar las diligencias respectivas para poder hacer ingreso al inmueble, con el apoyo del personal GOPE y COP".

Producto de ese procedimiento, Carabineros ingresó al domicilio investigado, logrando la incautación de distintas evidencias asociadas a delitos vinculados al tráfico de drogas y tenencia de armamento.

"Una vez ingresado al domicilio, se logró la incautación de dinero, droga y armamento. Estas personas fueron pasadas a control de detención a disposición del tribunal", añadió el mayor Díaz.

Respecto al balance general de las fiscalizaciones y controles efectuados durante ambas jornadas, Carabineros informó que las 29 detenciones corresponden a diversos ilícitos.

Del total, tres personas fueron detenidas por falsificación de instrumento público, 13 mantenían órdenes de detención vigentes, dos fueron aprehendidas por desacato, seis por hurto, una por porte de arma blanca, una por robo de accesorios de vehículos, una por porte de arma de fuego y dos por microtráfico de drogas.

PURANOTICIA