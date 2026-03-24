Gobierno se compromete a develar futuro del proyecto en el Hospital Van Buren de Valparaíso durante la próxima semana

La construcción de un nuevo Hospital Carlos van Buren en Valparaíso se ha transformado en una de las demandas más sentidas por la comunidad porteña, una iniciativa que se arrastra desde hace años sin avances concretos y que continúa generando expectativas en torno a su materialización, considerando además el rol clave que cumple este recinto asistencial a nivel regional e incluso macrozonal.

En ese contexto, la ministra de Salud, May Chomalí, abordó el futuro del proyecto durante una visita a la comuna de Quilpué, instancia en la que se refirió al estado de la planificación en materia de infraestructura hospitalaria.

“Estamos levantando toda la información de los proyectos. Hay más de 1.000 proyectos en carpeta en el Ministerio de Salud. Comprenderás que no es fácil recabar toda esa información y la próxima semana vamos a presentar el plan priorizado”.

Luego precisó que "estamos mirando indicadores, por los cuales vamos a priorizar, desde las coberturas, las condiciones en que está... una serie de indicadores que vamos a definir y que estamos definiendo, o sea, ya están parte de los definidos, tenemos que hacer la última revisión para presentar el plan de infraestructura".

“Por lo tanto, a partir de la próxima semana vamos a tener información más acabada de lo que va a ocurrir con el proyecto del Van Buren y todo lo que significa el terreno que estaba destinado para ello”, complementó.

Consultada respecto a si el proyecto del Hospital Carlos van Buren será priorizado por el Gobierno, la secretaria de Estado evitó adelantar definiciones. “Prefiero no adelantarme porque vuelvo a insistir, estamos haciendo un trabajo de ingeniería y detalle, y prefiero no adelantarlo porque tampoco es correcto generar expectativas en la comunidad para no generar conflictos después”.

De esta manera, el futuro del principal recinto hospitalario de Valparaíso se mantiene a la espera de definiciones concretas, las que serían dadas a conocer durante los próximos días en el marco del plan de infraestructura que prepara el Ministerio de Salud.

PURANOTICIA