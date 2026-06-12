Sobrepoblación penitenciaria obliga a trasladar reos desde Valparaíso a cárcel del Maule

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, reveló que alrededor de 200 internos de cárceles de la región serán trasladados próximamente.

Los reclusos serán enviados al nuevo y moderno complejo ubicado en Talca, región del Maule, lo que permitirá descongestionar los penales de Valparaíso.

Cabe hacer presente que el Complejo Penitenciario Talca –también conocido como La Laguna– cuenta con una capacidad máxima de 2.320 personas.

En declaraciones a La Estrella de Valparaíso, Millones enfatizó que la sobrepoblación penal en la región es uno de los temás más abordados con Gendarmería.

A juicio de la autoridad regional, esto impacta negativamente en los intentos de reinsertar a los reos o segregar a los reclusos primerizos, por lo que se cree que el traslado a la región del Maule puede ayudar a permitir esta situación.

"Tenemos una sobrepoblación penal y, además, no está considerado en un corto plazo la construcción de una nueva cárcel en Valparaíso como región", expuso.

Asimismo, señaló que "es necesario reponer el recinto penal de San Antonio, que está en la cota de inundación y cada vez que hay una alerta de tsunami hay que trasladar a 500 reos, lo que implica un riesgo para toda la comunidad".

De igual forma, el delegado Millones aseguró que trasladará este problema al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para que le dé prioridad a una nueva cárcel regional.

Vale indicar que Gendarmería no se refirió al traslado de los internos, ya que indicaron que no es conveniente para la institución entregar detalles sobre este tipo de procedimientos que involucran a un número mayor de población penal.

PURANOTICIA