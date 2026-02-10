Alcaldesa de Quilpué e informe de Contraloría por megaincendio: "Hubo ineficiencia, inercia y desidia de la administración anterior"

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), se refirió al informe de la Contraloría que detectó graves irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la emergencia y reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en la región de Valparaíso.

Al respecto, la autoridad declaró que "este informe de Contraloría sólo viene a corroborar lo que venimos denunciando desde nuestra llegada. Aquí hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior”.

La jefa comula hizo un llamado "a que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público persigan con rigor las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, rectitud y honradez, características que debiera tener todo funcionario público”.

“Aquí lo que comprobamos es que se jugó con el dolor de más de 1700 familias damnificadas, muchas de ellas que incluso perdieron a sus seres queridos. Aquí hubo una falta de humanidad tremenda, ineptitud en la administración de la emergencia, por eso es tan importante el informe de Contraloría y que finalmente el Ministerio Público investigue posibles responsabilidades penales”, remarcó Corti.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

“El municipio ya ha adoptado medidas, generado procedimientos y estandarizado procesos destinados a resguardar la transparencia, legalidad, oportunidad y eficiencia en la gestión de recursos y apoyos en tiempos de normalidad y tambien en emergencias", indicó la alcaldesa.

Finlamente, sostuvo que "a la fecha se encuentran en tramitación los decretos que disponen los sumarios administrativos dispuestos por la Contraloría y se ha generado una mesa de trabajo a fin de abordar las observaciones del informe final por todas las áreas involucradas”.

