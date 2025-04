Alcalde de Olmué culpa a Freddy Ramírez de escándalo en asociación: "Lo que se vivió fue provocado por quien hoy se victimiza"

Un escándalo de proporciones fue el que se vivió este jueves 10 de abril en la primera asamblea del año de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, donde la votación para renovar a la directiva terminó en gritos, insultos, rebelión contra el presidente en ejercicio y el anuncio de que se solicitará la impugnación de la elección de la nueva mesa ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso.

Los 38 alcaldes de la Quinta Región fueron convocados a participar de la instancia a desarrollarse en un céntrico hotel de Viña del Mar, hasta donde llegaron sólo 17 jefes comunales. Si bien, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, tiene la presidencia hasta diciembre de 2025, explicó que "como un acto democrático y de buena fe" llamó a votación para que se renovara toda la mesa directiva de esta agrupación.

Así es como las autoridades debían elegir entre dos opciones: el oficialista Freddy Ramírez, alcalde de Concón; o el opositor Marcos Morales, alcalde de Puchuncaví. La votación se zanjó con ocho sufragios para cada uno, mientras que uno fue blanco. Producto de aquello, los candidatos conversaron algunos minutos y llegaron al acuerdo de que dos años los presidiría Ramírez y los otros dos años serían para Morales. Esto se selló con un apretón de manos y hasta aplausos de los alcaldes presentes.

Sin embargo, después se desató el caos, pues el jefe comunal conconino comentó que "desgraciadamente, en un acto irracional, impensable y que no tiene explicación, liderados por el Alcalde de Zapallar (Gustavo Alessandri, quien además preside la Asociación de Municipios de Chile), un grupo de alcaldes de derecha, a tono de gritos y amenazas, hicieron un llamado a votación de nuevo".

Pero como ya se había zanjado un acuerdo de dos años para cada uno como presidente de la asociación, muchos alcaldes tomaron sus cosas y se fueron a continuar con sus agendas. Fue este el momento en que un grupo de alcaldes habría aprovechado para llamar a segunda votación, desconociendo el acuerdo, dándole la victoria así a Marcos Morales y a su lista para comandar la entidad municipal.

LA VERSIÓN DE JIL

Esta fue la versión que entregó a los medios de comunicación el alcalde Freddy Ramírez. Pero este viernes, Puranoticia.cl conversó con el alcalde de Olmué, Jorge Jil –elegido en la segunda votación como vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso– quien dio a conocer su visión respecto a lo ocurrido en asamblea.

"Cuando quedaron empatados, la asamblea quería llevar una vez más a votación y había quórum para llevarla a cabo, pero él (Freddy Ramírez) no quería y al final él no respeto a la asamblea para llevar la segunda votación. La asamblea quería segunda votación. Después se hizo nuevamente con los alcaldes, mayoritariamente dentro de la sala, lo cual está grabado, pero no votaron y eso que estaban presentes".

Jil continuó su explicación diciendo que "otra cosa es que estratégicamente, cuando no se quiso respetar a la asamblea, hubo alcaldes que empezaron a salir para bajar el quórum, pero intencionalmente. Entonces finalmente se pasó a llevar a la asamblea porque nosotros, si bien es cierto, teníamos un candidato, que era la lista con Marcos Morales y yo como Vicepresidente, se eligió el directorio, pero me causa cuidado de que no se respeta la democracia, siendo que ellos (directorio actual) no la respetaron porque la asamblea quería segunda votación por mayoría, pero él (Ramírez) no".

Consultado por los motivos que habría tenido Freddy Ramírez para hacer lo que dice que hizo, el Alcalde de Olmué explicó a Puranoticia.cl que "él no tiene respaldo en la Asociación de Municipalidades. Llegó tarde el Alcalde de La Ligua, faltó la Alcaldesa de Cartagena, faltaron alcaldes que, si llegaban más, eran (votos) para su lista. Aquí no tiene que ver con izquierda, derecha o centro. Yo soy indendiente, sin partido político y yo tengo mi candidato. Hay alcaldes independientes con postura".

"Entonces él mezcla todo y trata de politizar el tema, cuando la democracia no es sólo para un lado, la democracia también es cuando me toca perder. La asamblea es soberana por sobre un directorio, en cualquier tipo de reuniones. La asamblea cuando levanta la mano, está por sobre la decisión de un directorio", prosiguió Jil.

De igual forma, manifestó que "yo no tengo partido, soy de una comuna chica y tengo una visión transversal, pero lo que se vivió ahí fue provocado y lo provocó quien hoy se victimiza, sin embargo los que estamos pidiendo un acto democrático en asamblea terminamos siendo apuntados como no democráticos, cuando no hay nada más lindo para la democracia que respetar lo que dice la asamblea".

Cabe hacer presente que el Alcalde de Concón anunció que presentará un escrito ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso para que se impugne la votación en la asamblea de este jueves, diciendo que "llevaré los antecedentes a los organismos pertinentes y también impugnaremos una elección que a todas luces legales no tiene ninguna validez. Lamentamos que un espacio democrático y transversal, (...) hoy se vea empañado por este tipo de actitudes grotescas, matonescas y avasalladoras".

Frente a esta acción, el alcalde de Olmué, Jorge Jil, indicó a Puranoticia.cl que "dicen que van a impugnar y entiendo que cuando él salió Presidente, salió en estas mismas condiciones, y ahí nadie impugnó nada. Yo voté en ese momento por don Daniel Morales, ex Alcalde de Limache, y había un acuerdo que no se respetó e igual salió él. Pero ahí él tenía más votos y hoy, como se le quebró la cancha, tampoco quiere dejarlo".

