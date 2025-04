Alcalde de Concón y grave crisis del transporte público: "Alguien no está haciendo la pega, ya sea la Seremi o los empresarios"

Estudios preliminares a los que ha accedido Puranoticia.cl revelan que el problema principal que tienen los habitantes de la región de Valparaíso es el transporte público, con falta de recorridos, baja frecuencia de buses o incluso en algunas zonas con nula presencia de máquinas de la locomoción colectiva, sobre todo en horario nocturno.

Esto también afecta a Concón, a pesar de que forma parte del área metropolitana de la región, el Gran Valparaíso, que completa la Ciudad Puerto, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con el alcalde Freddy Ramírez, quien repasó tanto a la Seremi de Transportes como a los empresarios del rubro.

Fue el 26 de marzo cuando este medio publicó un artículo revelando los problemas que enfrentan a diario estudiantes y trabajadores en horas punta de la mañana y la tarde, donde en muchos casos los conductores lisa y llanamente no paran. Frente a ello, el jefe comunal emplazó al seremi Beningo Retamal a "hacerse cargo" del problema.

NULO AVANCE

A casi un mes de aquello, Puranoticia.cl dialogó con Ramírez para conocer si ha podido conversar con la autoridad regional y, básicamente, saber el grado de avance de las soluciones que pudo haber planteado eventualmente Transportes y Telecomunicaciones.

"El transporte público en la región es un problema y hemos avanzado muy poco. Yo conversé con el Seremi y ellos han ido, dentro de sus herramientas contractuales, presionando a las empresas que tienen estas máquinas de transporte y algo ha mejorado, pero la verdad es que muy poco", señaló el Alcalde de Concón.

Producto del serio problema que enfrentan, ha sido el propio Municipio el que ha comenzado a utilizar sus buses que van a la zona rural para transportar a familias completas hasta sus centros de estudio o de trabajo, tanto en la mañana como en la tarde, haciéndose cargo ellos de una situación que debe afrontar la Seremi.

"Estamos reemplazando una función del transporte público, sin embargo seguimos presionando al Seremi de Transportes para que mejore", dijo Ramírez, agregando que "el problema de hoy es muy grave" y que, además, han gestionado reuniones tanto con gremios del transporte como con empresarios del rubro, con el objetivo de buscar las soluciones que debería entregar la cartera, pero que no llegan.

DURAS CRÍTICAS

En ese sentido, la autoridad contó que "ha pasado algo que es más grave y complejo", ya que se han anulado operaciones a propósito de estos incumplimientos. El problema radica en que las empresas, como ya están pagados sus recorridos, tienen la obligación de seguir cumpliéndolos hasta que haya un nuevo operador del sistema, pero como ya recibieron el dinero les da exactamente lo mismo y por ello no cumplen la frecuencia.

"Eso es grave y sabemos que alguien no está haciendo la pega, ya sea la Seremi de Transportes o los empresarios que no están dando cumplimiento al contrato, y los más afectados siempre es nuestra gente, por lo que finalmente el Municipio es quien asume un rol que no le corresponde", sentenció el alcalde Freddy Ramírez.

Lo planteado por el jefe comunal cobra más importancia aún al considerar que la licitación del transporte público del Gran Valparaíso recién está siendo analizada por la Contraloría General de la República y que al menos durante este año no se verán cambios sustantivos en las calles, ya sea con micros nuevas o modificaciones al sistema.

"Sabemos que al menos faltan dos años, una vez que salga la nueva licitación del transporte público, para que esto cambie. Hay anuncios importantes: deberíamos tener un terminal de buses en Concón de los nuevos sistemas eléctricos y esperamos que en los próximos dos o tres años esta realidad cambie. Estoy hablando de la licitación que está en curso, sin embargo el problema de hoy es muy grave", aseguró.

UN "RIÑÓN" DEL GRAN VALPARAÍSO

Una de las principales críticas que surgen desde las regiones hacia el nivel central es que todo se congrega y se decide en Santiago. Estos cuestionamientos al centralismo de nuestro país también se evidencian a nivel local, donde gran parte de las miradas se las llevan justamente las comunas del Gran Valparaíso. Sabiendo esto, el Alcalde de Concón asegura que su comuna es una especie de "riñón" de esta área metropolitana.

"Nosotros, como comuna, siendo parte del Gran Valparaíso, somos un riñón, porque lo que maneja el transporte público en el Gran Valparaíso es el Metro y el Troncal Sur, que parte en Limache y termina en Valparaíso. Nosotros, que estamos a un costado, somos como lo que se desvía del Troncal, que lo establece la línea del tren. Esto es súper complejo, porque siendo parte del área metropolitana de la región, tenemos mucha deficiencia y complejidad en transporte público y también en temas de gestión interna", sostuvo Freddy Ramírez en conversación con Puranoticia.cl.

Finalmente, expuso que, "además, somos una región muy centralizada, aunque también debo reconocer que hay un esfuerzo del gobernador Rodrigo Mundaca, que ha hecho lo posible para llevar este tema de la descentralización a un punto real y concreto, pero falta mucho y esto también tiene que ver también con el Estado. Si seguimos con un centralismo como el de Santiago, hoy difícilmente podremos hacer mucho".

