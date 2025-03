Escasa frecuencia de micros genera grave crisis en Concón: Alcalde exige a la Seremi de Transportes "que se haga cargo" del problema

Para nadie es un misterio que el problema del transporte público afecta a muchas comunidades de la región de Valparaíso, algunas de las cuales afirman que en horarios vespertinos las micros simplemente dejan de pasar y otras que plantean que la locomoción colectiva escasea en todo momento, como es el caso de Concón.

"Qué maldad más grande. Tengo mucha impotencia. Creerán que la vida universitaria no es estresante para ellos. Choferes de micro se la hacen más complicada aún. Siendo las 7:10 de la mañana y llegamos 6:40 ahí. Han pasado tres micros 602 con sus luces apagadas al ver una aglomeración de universitarios. Uno de ellos dejó a la persona que les da los horarios en el paradero. ¿Qué fiscalización puede haber?", fue el comentario replicado en Facebook por «Planeta Concón».

Estas palabras sólo grafican el sentir de muchos vecinos que deben utilizar el transporte público para desplazarse hacia otros puntos del Gran Valparaíso y que representan una molestia cada vez más generalizada que incluso el alcalde Freddy Ramírez comparte. De hecho, el jefe comunal ha tomado esta bandera y se ha plantado contra la Seremi de Transportes de Valparaíso para exigirle que tome acciones en la materia.

"Venimos tratando este tema con con la Seremi de Transporte ya hace varios años. Concón hoy día tiene un problema serio de transporte público, tanto así que el año pasado este Municipio dispuso de dos buses para que la gente del sector rural de Concón, de Puente Colmo, pudiera acceder a su hogares y también a sus trabajos. Sin embargo, hoy día la crisis continúa", expresó la autoridad comunal.

De igual forma, Freddy Ramírez expuso que "se ven afectados a partir de marzo con el ingreso de nuestros estudiantes a la universidad. Estos mismo jóvenes que ven sus sueños muchas veces truncados porque no tienen cómo movilizarse. Vamos a exigirle a la autoridad regional y nacional que se hagan cargo del problema".

EL "SILENCIO" DEL SEREMI DE TRANSPORTES

Pero a pesar que el tema se viene tratando hace años con la Seremi de Transportes, los problemas siguen sumándose ante una autoridad que pareciera no darse por enterada. Muestra de aquello es la solicitud que Puranoticia.cl realizó a la cartera regional, a través de su equipo de comunicaciones, para conocer su versión de estos conflictos que tienen los vecinos de Concón. Y aunque su equipo de prensa afirmó que no hablarían porque en los próximos días "tendrían una reunión por el tema con el Serviu", lo cierto es que el seremi Benigno Retamal sí habló con el diario porteño de papel.

Muestra del pobre trabajo que lleva a cabo la Seremi de Transportes en Valparaíso también lo hizo ver el propio ministro Juan Carlos Muñoz, quien en conversación con Puranoticia.cl reconoció que "estuve en el verano fiscalizando buses en Reñaca y efectivamente es un equipo de fiscalizadores limitado, no son tantas personas como quisiera para poder tener el esfuerzo que la gente nos exige".

Cabe recordar que Benigno Retamal cumple su segundo periodo al mando de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en este mismo Gobierno. ¿Cómo es eso posible? En octubre de 2023, este licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, egresado de magíster en Derecho Público de la misma casa de estudios, presentó su renuncia para competir por la Alcaldía de Los Andes. Sin embargo, como fracasó en la pasada Elección Municipal de octubre de 2024, Retamal regresó a su puesto en la Seremi tras la renuncia presentada por Edgardo Piqué.

CONCÓN SE SIENTE "OLVIDADO"

Y es que los "otros intereses" que parecerían tener en la Seremi de Transportes han afectado fuertemente a las comunidades, como es el caso de Concón, cuyo alcalde Freddy Ramírez reconoció a Puranoticia.cl que se sienten "olvidados" por la cartera.

"En Concón no podemos estar olvidados por el transporte público. Sabemos que hay una licitación en curso, sabemos que hay un proceso que es importante, pero el problema lo tenemos hoy día y ahora. No podemos esperar dos años más para una nueva licitación, así que estamos tomando medidas", sostuvo el jefe comunal conconino, haciéndose cargo de un problema que debería ser velado por la Seremi.

Por este motivo, el alcalde Freddy Ramírez reiteró a Puranoticia.cl que "vamos a ir a la Seremi de transporte y al Gobierno Regional de Valparaíso a entregar nuestras cartas de solicitud de apoyo, porque no podemos hacernos cargo de responsabilidades que le corresponden a otras instituciones".

En ese sentido, recordó que "este es un problema histórico acá en la comuna, donde a ciertas horas del día ya no tenemos locomoción para regresar a Concón, y en las mañanas, para que la gente vaya a estudiar o a trabajar a otras comunas como Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué u otra, no tenemos posibilidades".

EXIGENCIAS

"Hoy día requerimos de fiscalización, requerimos de sanciones al transporte público y también un acuerdo de que, de una vez por todas, la gente tenga la posibilidad de moverse dignamente entre nuestras comunas", continuó el Alcalde de Concón, volviendo a hacer un repaso al trabajo que realiza la Seremi de Transportes.

De igual forma, el jefe comunal fue más allá en su crítica y apuntó directamente hacia el Estado, afirmando que "desgraciadamente, hoy ocurre un fenómeno en Chile en el cual los municipios se han tenido que hacer cargo de todos aquellos problemas y problemáticas que las instituciones del Estado no han podido dar solución".

"Hoy los municipios estamos haciéndonos responsables de la seguridad pública, estamos haciéndonos responsables del transporte público, estamos haciéndonos responsables de todo lo que otros deberían hacer y, en esa lógica, por supuesto que para nosotros primero está la comunidad y espero que hoy día este llamado sea escuchado y podamos tener soluciones al más breve plazo", sentenció Ramírez.

MIRADA DE LOS CONDUCTORES

Puranoticia.cl también tomó contacto con Óscar Cantero, presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de la V Región, quien no sólo reconoció que el problema que se vive en las calles de Concón es real, sino que también abordó las causas del asunto y apuntó tanto a la Seremi como al Ministerio de Transportes.

Sobre la escasa locomoción colectiva en las mañanas, sostuvo que "está establecido por contrato entre el Ministerio de Transportes con las empresas, para que las micros tengan frecuencias aceptables para la comunidad. Eso está monitoreado por el Seremi. Entonces a lo mejor faltan buses para que se acorte más la frecuencia, pero no podría en ningún caso haber pocos buses en la mañana".

Respecto a lo que ocurre en la tarde-noche, indicó que "es imposible que haya locomoción por la falta de seguridad que tenemos. Después de las 7 de la tarde baja la frecuencia de los buses y ya a las 9 o 10 de la noche ya no hay buses. Eso es así y no lo vamos a cambiar hasta que tengamos la seguridad suficiente para trabajar de noche. Ese es un acuerdo que como dirigentes sindicales hicimos, aunque el que quiere trabajar más tarde lo puede hacer sin problemas. Pero por eso no hay locomoción, y no sólo en Concón, sino que en todo el Gran Valparaíso baja la frecuencia porque no hay seguridad para poder hacer el trabajo como corresponde".

Acerca de los constantes cambios en la Seremi de Transporte y la situación puntual de Benigno Retamal, el dirigente de los microbuseros planteó que "todo es raro lo que ha pasado. Ya ha habido no sé cuántos cambios de Seremi en estos tres años. Y eso nos llama la atención, pero son pagos políticos que se hacen y de alguna forma este Gobierno tiene que acomodar a la gente que más le acomode. Acá son los partidos los que ponen los puestos. De eso no tengo la menor duda".

Pero Cantero fue más allá en su crítica, y apuntó al ministro Juan Carlos Muñoz de quien dijo que es él "el que tiene que dar la cara porque yo no sé a qué viene a la región cuando viene. Cuando viene dice una cosa, pero después dice otra cosa, como con los buses y la licitación. Entonces está bueno... que el Ministro se ponga serio".

Finalmente expuso que "el Ministerio de Transportes, encabezado por el Ministro, es el que no está dando el ancho porque acá, por ejemplo, con el tema de los fiscalizadores: acá en la región tenemos 21 personas desde San Antonio a Los Andes para fiscalizar, pero ¿qué se hace con esa cantidad, considerando que en Santiago hay 300? Acá falta apoyo del Ministerio y del Ministro, que es el único culpable que existe".

PURANOTICIA