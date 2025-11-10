Afiche de De Rementería llamando a votar por Cariola desata pugna oficialista: "Refleja un acto de desesperación de su parte"

No tan solo en el Partido Socialista (PS) generó molestia el afiche digital de campaña publicado por el senador Tomás de Rementería, donde hace un llamado a votar por la diputada (además de su pareja y madre de su hijo) Karol Cariola en su carrera al Senado por la región de Valparaíso y no por la carta de la tienda, José Miguel Insulza.

El hecho también fue criticado por el Partido Comunista (PC), que aseguró que la publicación pagada por el parlamentario oficialista en redes sociales sólo busca "generar confusión" entre los electores que permanecen indecisos de cara a los comicios que tendrán lugar este domingo 16 de noviembre en todo el territorio nacional.

Cabe recordar que el PS dijo el viernes pasado que "esta publicación induce a confusión a la ciudadanía, omite que la candidatura oficial del PS al Senado por la región de Valparaíso es José Miguel Insulza y constituye una falta de respeto al esfuerzo de miles de militantes que trabajan por el triunfo de nuestro candidato al Senado".

Asimismo, plantearon desde la Dirección Regional del PS en Valparaíso que José Miguel Insulza "representa con experiencia, probidad y compromiso con los valores históricos de nuestro Partido y el servicio público en beneficio de las personas".

A estas críticas se sumó ahora el Partido Comunista de la región de Valparaíso, que afirmó en una publicación que consideran necesario "reafirmar, con total claridad, el respaldo y las definiciones de nuestra colectividad en esta elección".

"Nuestra candidata al Senado, Karol Cariola, ha expresado de manera pública y coherente su apoyo a la reelección del diputado Luis Cuello en el Distrito 7, junto a la candidatura presidencial de Jeannette Jara", indicaron en el documento.

También señalaron en dicho documento que "ellas y él representan el compromiso del Partido Comunista con las transformaciones sociales, la defensa de los derechos conquistados y la construcción de un Chile más justo, democrático e igualitario", además que "rechazamos toda práctica comunicacional que intente aprovechar indebidamente ese respaldo o distorsionar el sentido de nuestra campaña. La política se construye con respeto, convicciones y transparencia".

"El 16 de noviembre, la izquierda vota comunista. Por Jeannette Jara, Karol Cariola y Luis Cuello", sentenciaron en el texto.

De igual forma, el diputado Luis Cuello también salió al paso de lo ocurrido, planteando que "me parece un acto inaceptable, puesto que se inmiscuye en definiciones de otro partido, el partido comunista que tiene sus candidaturas".

"La diputada Karol Cariola ha sido clara en sostener que apoya mi reelección y, por lo tanto, emitir una propaganda que pretende anular esa definición es sin duda una falta de respeto", complementó el parlamentario del Distrito 7.

Por último, comentó que "creo que esto refleja un acto de desesperación de su parte (De Rementería), al ver que nuestra candidatura tiene un apoyo fuerte, que se sostiene en un trabajo real, que es reconocido por la gente y, además, es una posición de izquierda coherente y nítida, una izquierda que nunca va a solidarizar con Pablo Longueira por el caso SQM, como él lo ha hecho".

