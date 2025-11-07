PS Valparaíso califica como "una falta de respeto" a Insulza que De Rementería apoye a su pareja Karol Cariola en carrera al Senado

La Dirección Regional del Partido Socialista (PS) en Valparaíso manifestó su "preocupación" y "rechazo" ante la difusión de un afiche digital de campaña en las redes sociales del senador Tomás de Rementería, instancia donde promueve la candidatura de la diputada (pareja y madre de su hijo) Karol Cariola al Senado por Valparaíso.

Según indicó la colectividad, "esta publicación induce a confusión a la ciudadanía, omite que la candidatura oficial del PS al Senado por la región de Valparaíso es José Miguel Insulza y constituye una falta de respeto al esfuerzo de miles de militantes que trabajan por el triunfo de nuestro candidato al Senado".

En ese sentido, desde la Dirección Regional del PS en Valparaíso agregaron que José Miguel Insulza "representa con experiencia, probidad y compromiso los valores históricos de nuestro Partido y el servicio público en beneficio de las personas".

Por ello, agregaron que la labor que ha desempeñado en favor de la región de Valparaíso, y del país entero, "merece respeto y reconocimiento".

Finalmente, afirmaron en esta declaración que "como Dirección Regional del Partido Socialista en la región de Valparaíso, reafirmamos nuestro llamado a votar por José Miguel Insulza este próximo 16 de noviembre".

PURANOTICIA