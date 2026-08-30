Acusado de haber dado muerte a un hombre en medio de riña en Los Andes quedó en prisión preventiva

Tras ser formalizado por el delito de homicidio consumado, el presunto autor del ataque que terminó con la vida de un hombre de 42 años en la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso, quedó en prisión preventiva.

La riña había tenido lugar específicamente en la intersección de las calles Galvarino y Ainavillo durante este sábado, donde la víctima fue atacada con un arma blanca en la región torácica, lo que finalmente le costó la vida.

“De acuerdo a algunas versiones de algunos testigos del lugar, habría entrado en una discusión con cuatro individuos. Uno de ellos habría sustraído de sus vestimentas un arma blanca y le habría propinado la herida cortopunzante”, explicó el mayor Claudio Rebolledo, Prefecto de Servicios de la Prefectura de Aconcagua.

Quien también tuvo palabras para referirse al ataque fue el subprefecto Patricio Cuevas, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Los Andes de la PDI, quien detalló que la “brigada realizó diligencias investigativas, pericias, revisión de cámaras y entrevistas de testigos, logrando individualizar al imputado y estableciendo que este último agrede con un cuchillo a la víctima, provocándole la vital lesión”.

Ante esto, en medio del operativo para poder dar con el paradero del presunto autor del ataque, fue el mismo imputado quien, en compañía de su madre, se presentó a una unidad policial de la PDI, reconociendo su autoría.

Bajo este contexto, el Juzgado de Garantía de los Andes decretó la medida cautelar de prisión preventiva, otorgando un plazo de 4 meses para la investigación.

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