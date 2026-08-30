Fatal riña termina con la vida de un hombre de 42 años en Los Andes: presunto autor del ataque fue detenido

La tarde de este sábado, un hombre de 42 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

El hecho se produjo en medio de una riña que tuvo lugar específicamente en la intersección de las calles Galvarino con Ainavillo, donde la víctima fatal fue herida con un cuchillo en el tórax, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

Quien se refirió al fatal hecho fue el jefe (s) de la Brigada de Homicidios Los Andes, subprefecto Patricio Cuevas, quien precisó que la víctima “presentaba una herida cortopenetrante toráxica atribuible a terceros”.

Luego de las primeras indagatorias realizadas por la PDI, se logró identifica al presunto responsable del ataque, quien finalmente fue detenido y se espera que este domingo sea formalizado.

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