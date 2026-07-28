Abogado y dirigente de funcionarios de la salud denuncia que Andrea Quiero "sigue mandando" en el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota

Las denuncias presentadas ante Contraloría y Fiscalía por el eventual uso de recursos públicos en la defensa judicial del director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Juan Carlos Gac, continúan generando repercusiones. Ahora, el abogado y dirigente gremial de Afusih, Gustavo Gómez Atabales, fue más allá del caso puntual y aseguró a Puranoticia.cl que la exdirectora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), Andrea Quiero Gelmi, mantiene influencia sobre el funcionamiento del organismo pese a desempeñarse actualmente como administradora municipal de Zapallar.

En conversación con Puranoticia Matinal, el abogado sostuvo que detrás de la actual estructura directiva del Servicio de Salud existe una red de influencia política que, a su juicio, sigue operando. En ese contexto, señaló que "mi diagnóstico es que hay una camarilla dentro del Servicio de Salud, la cual tiene una jefa aún y esta jefa se llama Andrea Quiero Gelmi. Y que esté hoy en un cargo público importante en la Municipalidad de Zapallar, quiere decir que no ha salido de la esfera de influencia".

Gómez afirmó que la exautoridad continúa ejerciendo poder al interior del SSVQ y fundamentó esa acusación indicando de manera tajante que "Andrea Quiero sigue mandando en el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Así es".

Luego, fundamentó sus palabras diciendo: "¿Quién es el director subrogante del SSVQ? El señor Haroldo Faúndez Romero, quien contrató a la diputada que fue delegada presidencial durante el Gobierno anterior (Sofía González). La contrató durante el año 2025, si no me equivoco, en el Hospital de La Calera, donde él era el director. ¿Y quién lo nombra a él? La señora Andrea Quiero Gelmi, quien además lo nombra como su subrogante. Es decir, si ella no está, el señor Faúndez tiene que responder en función de ella. Y pregunto, ¿quién nombró al señor Juan Carlos Gac en el cargo que hoy desempeña y en virtud del cual se genera esta polémica? La señora Andrea Quiero".

Consultado respecto a si esa eventual red de influencia se extiende a distintas áreas del Servicio de Salud, explicó que "es impresionante. Y acá va un dato que vincula al señor Juan Carlos Gac con el ecosistema de la señora Andrea Quiero Gelmi: el director del Hospital Fricke es hijo de un exalcalde y regidor de Quillota, un importante miembro del Partido Socialista en ese momento, que fue secretario general del PS también. No olvidemos la controversia que existe respecto del tráfico de influencias, que también involucra a gente de la misma tienda política. Entonces, si tú empiezas a hilar y empiezas a colocar velas dentro de esta pieza oscura, te vas a empezar a dar cuenta de que existe una red que está aún funcionando y operando en el Servicio de Salud, respecto de lo cual se le tiene que preguntar al actual Gobierno de qué es lo que quiere hacer, si mantener esta forma de gestionar los fondos públicos".

Respecto a las razones por las que, según su visión, Andrea Quiero seguiría influyendo en el organismo, el dirigente de Afusih indicó que "sigue mandando porque la persona que está a cargo ahora lo dejó la señora Andrea Quiero Gelmi. ¿Quién subroga al señor Haroldo? Es decir, si el señor Haroldo se va de vacaciones, ¿quién queda a cargo del Servicio? El señor Juan Carlos Gac Becerra".

Asimismo, planteó que, a su juicio, la salida de Andrea Quiero de la dirección del Servicio no ha significado cambios en la forma en que se administra la institución. En ese sentido, subrayó que "por eso es importante también transmitirle a la ciudadanía de que la situación al interior del Servicio de Salud no ha cambiado. Las personas que esta señora contrató y dejó al interior y que siguen ejerciendo influencia política, como por ejemplo respecto de estas cuestiones, aún están con el mismo poder".

Finalmente, Gómez precisó que su planteamiento no busca cuestionar la permanencia laboral de quienes actualmente desempeñan funciones en el organismo, sino que se esclarezcan los hechos denunciados. En esa línea, afirmó que "ninguna de esas personas es anodina desde el punto de vista político. Ellos son agentes políticos al interior del Servicio de Salud y eso sigue así, para bien y para mal, y por eso es importante que estas cuestiones se conozcan y que la Contraloría investigue para ver si el señor que está ahí gracias a la señora Andrea Quiero utilizó o no utilizó a un abogado con tantos recursos públicos durante su jornada laboral para defenderle su bolsillo privado y con luquitas que recibe todo los meses".

Las declaraciones del abogado Gustavo Gómez se producen un día después de que Puranoticia.cl revelara las denuncias ingresadas ante la Contraloría General y la Fiscalía Regional, en las que solicita investigar un eventual uso de recursos públicos en la defensa judicial del director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, antecedentes que actualmente se encuentran en conocimiento de ambos organismos.

PURANOTICIA