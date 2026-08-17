Investigan muerte de trabajador colombiano hallado al interior de empresa en San Felipe

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Los Andes se encuentra investigando el fallecimiento de un trabajador de nacionalidad colombiana, cuyo cuerpo fue hallado durante la noche de este domingo 16 de agosto al interior de las dependencias de la empresa Aires del Sur, ubicada en el sector de Bucalemu, comuna de San Felipe.

El procedimiento se inició cerca de las 22:30 horas, luego de un aviso telefónico que movilizó a personal de Carabineros hasta el inmueble ubicado en el camino a Bucalemu N.° 813.

En el lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con el cuidador del recinto, identificado con las iniciales C.A.M.G., quien entregó antecedentes sobre lo ocurrido luego de constatar que el trabajador que debía realizar su relevo no se había presentado.

"Al finalizar su turno, el cuidador constató que el trabajador que debía relevarlo no se había presentado. Ante esta situación, se dirigió hasta el dormitorio para verificar su estado, sin obtener respuesta al llamado", señalaron las autoridades policiales respecto al inicio del hallazgo.

Ante la falta de respuesta, el cuidador decidió mirar hacia el interior de la habitación. "A través de una ventana se percató de que J.V.C., de 61 años, se encontraba tendido sobre su cama y aparentemente sin signos vitales", precisaron las fuentes del caso, confirmándose posteriormente su fallecimiento.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados en el sitio del suceso, la víctima, quien se desempeñaba como vigilante, "había ingresado al recinto alrededor de las 09:00 horas, registrándose posteriormente una salida y un nuevo ingreso cerca de las 11:00 horas".

Tras constatarse el hecho, Carabineros aisló el sitio del suceso, empadronó a testigos y realizó las primeras diligencias investigativas.

En cuanto a las circunstancias del fallecimiento, el informe policial inicial estableció que "en la inspección preliminar no se observaron indicios evidentes que permitieran atribuir la participación de terceras personas en el deceso".

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Fiscal de Turno de la Fiscalía Local, quien instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) para realizar las fijaciones fotográficas y funcionarios del Servicio Médico Legal (SML).

Estos últimos serán los encargados de realizar la autopsia de rigor, procedimiento que permitirá determinar la causa precisa de muerte.

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