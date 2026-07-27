Denuncian eventual uso de recursos públicos en defensa del director del Hospital Fricke: recinto de salud descarta irregularidades

Dos denuncias ingresadas ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía Regional de Valparaíso apuntan a la eventual utilización de recursos públicos en una defensa judicial del director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Juan Carlos Gac Becerra, en el marco de un proceso relacionado con un reparo formulado por el Tribunal de Cuentas del órgano contralor.

Las acciones fueron presentadas por Gustavo Gómez Atabales, abogado y exdirigente gremial de la agrupación Afusih del Hospital Gustavo Fricke, quien solicitó que se investigue si existió alguna infracción al principio de probidad administrativa o algún eventual delito asociado al uso de recursos fiscales para fines personales.

Según expone Gómez en ambas presentaciones a las que pudo acceder Puranoticia.cl, el director del recinto asistencial se encuentra impugnando ante la Corte Suprema una sentencia emitida por el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República, proceso relacionado con un reparo por la autorización de pagos de horas extraordinarias, cuyo monto ascendería a 89,58 UTM, equivalentes a $6.364.034.

El denunciante cuestiona que en dicha causa judicial haya intervenido como abogado defensor Gonzalo Villar Bordones, funcionario del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ), organismo del cual depende administrativamente el Hospital Fricke.

En sus presentaciones, Gómez señala que Villar se desempeñó anteriormente como abogado del propio hospital y que, posteriormente, pasó a otra dependencia del Servicio de Salud, planteando que dicha relación laboral previa habría derivado en su participación como representante judicial del director del recinto en un asunto que considera de carácter personal.

De acuerdo con la denuncia presentada ante Contraloría, el abogado habría participado en la tramitación del recurso de queja ingresado ante la Corte Suprema el 21 de agosto de 2025, además de intervenir en una audiencia realizada ante el máximo tribunal, instancia que, según sostiene el denunciante, habría ocurrido durante horario en que el funcionario debía estar cumpliendo labores institucionales.

Gómez solicitó que el órgano contralor determine si la participación de un abogado funcionario del Servicio de Salud en la defensa del director del hospital implicó eventualmente el uso de recursos públicos para un beneficio particular.

En la denuncia también se cita jurisprudencia administrativa de la Contraloría respecto al uso de abogados institucionales para la defensa personal de autoridades, mencionando dictámenes del organismo contralor que establecen límites respecto a la utilización de recursos fiscales en asuntos que no correspondan a funciones propias del servicio.

La presentación realizada ante Fiscalía plantea una solicitud similar, apuntando a que se investigue si los hechos podrían configurar algún ilícito relacionado con un eventual desvío o utilización indebida de activos públicos.

HOSPITAL FRICKE RESPONDE

Frente a estos hechos, Puranoticia.cl se contactó con el área de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Fricke, quienes a través de una declaración pública se refirieron a la acción emprendida por el abogado Gustavo Gómez.

En primer lugar, señalaron que "ante una denuncia por eventual ilegalidad en la utilización de recursos públicos por concepto de defensa judicial del Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, podemos informar que el Director de este recinto asistencial ha sido asistido jurídicamente por una causa judicial del año 2020, por un profesional abogado que es funcionario de la red asistencial".

Sin embargo, indicaron que "esta defensoría se está realizando de manera particular, sin el uso indebido de recursos públicos, al tratarse de una asistencia judicial como profesional, con el debido pago de honorarios por este trabajo de manera particular".

"El ejercicio de una defensa particular es permitida a los abogados que se desempeñan como funcionarios públicos, siempre que se respeten las normas de compatibilidad funcionaria", prosiguieron.

También destacaron respecto de esta de materia que, "en mayo del 2024, el Tribunal de Cuentas informó al Hospital de este tipo de patrocinio con el profesional, para que la autoridad garantizara el cumplimiento del artículo 56 de la Ley N°18.575 que regula esta actividad profesional, no generándose pronunciamiento o reparo que estableciera alguna infracción o reproche respecto del ejercicio profesional del abogado".

En dicho documento, dirigido al Hospital Dr. Gustavo Fricke, se señala lo siguiente: “Por regla general, los funcionarios públicos están autorizados a desarrollar actividades profesionales en tanto éstas sean compatibles con sus deberes funcionarios, a fin de que dediquen la debida atención a esas funciones y a que no utilicen recursos públicos para concretar objetivos de naturaleza privada”.

PURANOTICIA