¿El "Triángulo de las Bermudas" de Valparaíso? Experto apunta al eje Quintero-Valparaíso-Juan Fernández como una zona "muy complicada"

Una seguidilla de sismos perceptibles en apenas una hora y tres minutos volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica frente a las costas de la región de Valparaíso, luego de que durante la tarde del domingo 16 de agosto se registraran movimientos localizados prácticamente en una misma zona, entre Quintero y Valparaíso.

El primero ocurrió a las 12:32:54 horas, a 39 kilómetros al oeste de Quintero, con una magnitud de 4,6 Mw. Apenas 24 minutos después, a las 12:57:35 horas, se registró otro movimiento a 38 kilómetros al noroeste de Valparaíso, de magnitud 4,5 Mw. Posteriormente, a las 13:14:10 horas, hubo un sismo de magnitud 4,0 Mlv, localizado a 48 kilómetros al noroeste de Valparaíso, mientras que a las 13:35:18 horas se produjo el cuarto movimiento, de magnitud 4,2 Mlv, a 46 kilómetros al oeste de Quintero.

La concentración de estos movimientos motivó a Puranoticia.cl a consultar a Marco Cisternas, director del Laboratorio de Geotsunami de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), y Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional (CSN), para conocer qué significa esta seguidilla de temblores y qué se puede esperar frente a la permanente actividad sísmica que se ha sentido en la zona norte regional.

Barrientos explicó que "esos sismos son parecidos a lo que hemos tenido anteriormente en la misma región, corresponden a esta respuesta de la interacción entre la placa de Nazca y la Sudamericana. Son sismos relativamente normales, en el sentido de que son usuales que ocurren en nuestro país. Es parte del sistema de subducción y que permanentemente está funcionando en nuestro país. Así que no nos debiera llamar la atención que existiesen este tipo de eventos".

Sin embargo, Cisternas puso el foco en la particularidad de que los movimientos se estén concentrando en una misma zona, explicando que "nosotros no podemos decir qué significan estos enjambres de sismos, pero lo que sí tenemos que tener claro es que nos están avisando de que las cosas se están moviendo allá abajo. Esto está ocurriendo a 30 kilómetros de profundidad, desde que la placa ingresa y entonces se están generando estos pequeños sismos constantemente".

El experto explicó además que los movimientos de menor magnitud forman parte de una actividad que ocurre permanentemente a lo largo de Chile, poniendo como ejemplo que "cuando uno va al Centro Sismológico ve en las pantallas que constantemente en Chile, de Arica a Punta Arenas, hay temblores pequeños, de magnitud 2 o 3 que no se sienten". Sin embargo, advirtió que "ocurre que de repente esos terremotos crecen y ahí es cuando los sentimos. Lo que está ocurriendo ahora con los sismos en Quintero es que se están sintiendo porque son un poquito más grandes".

ZONA COMPLEJA

La ubicación de este enjambre sísmico también resulta relevante. Cisternas explicó que el sector comprendido entre Quintero y el norte de Valparaíso presenta una condición geológica particular debido a la presencia de la cadena submarina asociada a Juan Fernández, que se introduce bajo la placa Sudamericana.

Al respecto, el director del Laboratorio de Geotsunami de la PUCV sostuvo que "el enjambre sísmico está en una zona muy complicada, la de Quintero y el norte de Valparaíso, porque hay una montaña que está en la otra placa, que se llama Juan Fernández. De hecho, la isla es una punta que se está metiendo debajo, entonces genera mucha fricción, hay mucho roce y eso está generando esos sismos".

La seguidilla de temblores también llevó a consultar a los especialistas respecto de una idea ampliamente instalada entre la población: que varios sismos pequeños podrían estar liberando energía y, por lo tanto, disminuyendo la posibilidad de que ocurra posteriormente un terremoto de gran magnitud.

Cisternas fue categórico al descartar esa interpretación y recordó incluso que "mi abuelita decía que era bueno que estuviera temblando porque así hay menos energía para el próximo, pero lamentablemente estaba equivocada mi abuelita y ahora lo sabemos. Lo que ocurre es que los temblores pequeñitos liberan muy poquita energía comparado con los terremotos grandes, pero miles de veces menos energía. Entonces, claro, liberan, pero liberan algo insignificante que no va a ser importante para cuando ocurra el terremoto grande".

¿LA REGIÓN ESTÁ PREPARADA?

Ante la posibilidad de que la región de Valparaíso enfrente en algún momento un terremoto de mayor magnitud, Sergio Barrientos destacó los avances que se han registrado en materia de preparación y sistemas de alerta, aunque remarcó que siempre existe espacio para seguir mejorando.

El director del Centro Sismológico Nacional señaló que "cada vez estamos avanzando más, aunque nos podemos preparar de mejor manera. Sabemos lo que se puede dar y lo que se puede esperar. Los sistemas que permiten alertamiento temprano, sobre todo de tsunamis, están funcionando en nuestro país, han sido probados los últimos años, con simulacros, de manera que siempre nos estamos preparando de mejor manera".

El experto también advirtió que la preparación debe mantenerse de manera permanente debido a que los eventos sísmicos pueden presentar características inesperadas. En ese sentido, subrayó que "pueden haber sorpresas, por supuesto, siempre las puede haber; pero yo diría que este es un sistema de mejora continua, en el sentido de que con cada evento vamos aprendiendo y mejoramos para los siguientes eventos, para que no sucedan las desgracias que pueden ocurrir en los siguientes eventos".

En cuanto a las construcciones de la región, Cisternas explicó que "hay que tener en cuenta que hoy en día los códigos de construcción tienen en cuenta eso. Por ejemplo, el edificio de la PUCV (en Av. Brasil) tiene tremendas columnas para soportar las cargas de ese movimiento. Sin embargo, el problema que tenemos aquí los porteños en Valparaíso es que muchos de los edificios son antiguos, son pre-normas, porque justamente fueron hechos después de la destrucción del terremoto de 1906, son de 1907, de 1910, 1911, y la normativa en Chile empieza recién en los años '40, se mejora en los años '80 y ya en los 2000 tenemos un código de construcción muy alto y reconocido a nivel internacional".

Consultado específicamente sobre las diferencias entre Valparaíso y Viña del Mar frente a un eventual terremoto, Cisternas indicó que "yo diría que frente a un terremoto, porque la mayoría de las construcciones en Viña del Mar son justamente de mediados del siglo XX hasta la actualidad. En cambio, en Valparaíso tenemos muchos de inicios del siglo XX".

¿ANTICIPO DE UN GRAN TERREMOTO?

La pregunta que inevitablemente surge después de una seguidilla de movimientos perceptibles en la región de Valparaíso es si estos pueden anticipar la ocurrencia de un terremoto de mayor magnitud. Sobre este punto, Barrientos fue claro en señalar que actualmente no existe una metodología científica que permita determinar con anticipación cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

El director del CSN explicó que "no podemos adelantarlo porque no hay una metodología que permita predecir la ocurrencia de temblores, así es que nadie puede asegurar que un temblor va a ocurrir en una cierta fecha, en un cierto lugar y con un cierto tamaño. Sin embargo, hay ciertas áreas donde no han ocurrido terremotos importantes en el último tiempo, entonces uno podría pensar que son ahí los lugares donde pudiese ser más probable que ocurra un terremoto de magnitud 8 o un poco más".

El especialista agregó que "en nuestro país, un temblor de magnitud 7,5 podría ocurrir prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento. Y ese de magnitud 7,5 puede llegar a causar daño también, así que siempre tenemos que estar preparados, ya sea para un 8 o para un 7,5, permanentemente en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el trayecto entre ambos lugares, siempre hay que estar preparados en un país como el nuestro".

Así, los cuatro sismos registrados durante poco más de una hora frente a Quintero y Valparaíso forman parte de una actividad sísmica que, según los expertos consultados, es propia del sistema de subducción que caracteriza al territorio nacional. No obstante, la concentración de movimientos vuelve a recordar una realidad que acompaña permanentemente a la región: los terremotos no se pueden predecir y la preparación debe mantenerse activa, independientemente de que se registren o no enjambres de temblores perceptibles.

PURANOTICIA