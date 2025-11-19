A una decena suben las denuncias por abusos a niños de escuela en Viña: fiscal especializada en delitos sexuales indaga los casos

Luego que Puranoticia.cl diera cuenta de las denuncias que padres y apoderados de la Escuela Especial de Lenguaje Nubecitas de Viña del Mar han realizado ante la Policía de Investigaciones (PDI) por presuntos delitos de connotación sexual que un auxiliar de aseo, de nacionalidad venezolana, habría cometido contra niños, la Fiscalía local de la Ciudad Jardín derivó el caso a una fiscal especializada en delitos sexuales.

Si bien, este medio informó la presentación de cinco denuncias por hechos relacionados a tocaciones de genitales y grabaciones íntimas de menores de edad, ahora éstas han subido a "una decena", según dio a conocer la fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, quien también anunció que se solicitaron diversas diligencias a la PDI.

"Este tipo de delitos quedan a cargo de una fiscal especializada, en este caso en delitos sexuales, respecto a lo cual ya está en conocimiento y en el fondo es quien coordina las diligencias con la PDI. Ya tenemos alrededor de una decena de denuncias y, en el caso que las personas puedan concurrir, subirán nuevas denuncias tanto a la PDI, a Carabineros o directamente a la Fiscalía, para dar cuenta si hubieran otras posibles víctimas que haya que incluirlas en esta investigación", sostuvo la fiscal.

Cabe hacer presente que la primera denuncia se presentó el día domingo 16 de noviembre, recepcionada por la Policía de Investigaciones, la que daba cuenta justamente de las declaraciones de los padres de un niño que les indicó que el "tío José" le había tocado sus genitales y que le dijo que no debía decirle nada a nadie.

"Costó mucho que los niños comentaran, ya que este desgraciado (sic) los tenía bajo amenazas", indicó en conversación con Puranoticia.cl la madre que presentó la primera denuncia ante la PDI de Viña del Mar, agregando que "esperamos que lo tomen arrestado porque no sabemos dónde están las fotos de nuestros hijos porque este tipo los grabó. No sabemos en qué red de pedofilia están las fotos".

Respecto a los protocolos seguidos en este caso, la fiscal Quiñones detalló que "desde el momento de la primera denuncia, se activan las diligencias de rigor. Efectivamente estaríamos ante hechos reservados, en atención a que estamos hablando de niñas y niños, que están protegidos por la ley en cuanto a aquello. En razón de ello, se han decretado diligencias con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, que es la brigada especialista en este tipo de delitos, que se encuentra realizando diligencias desde el día domingo hasta este momento".

Vale señalar que, tratándose de delitos de connotación sexual respecto de niños, se aplica la ley 20.057, la cual dice relación con que se debe decretar la diligencia de entrevista investigativa videograbada para poder tener el sustento material respecto de una denuncia como la que se está presentando contra este sujeto.

