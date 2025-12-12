Jefe de Fuerzas de la región de Valparaíso revisó lugares de votación: "Esperamos que la jornada se desarrolle con normalidad"

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, y el Jefe de Fuerzas de la región de Valparaíso, Contraalmirante Raúl Silva, jefe de Fuerza de la región, realizaron durante la tarde de este viernes un recorrido por el colegio Saint Dominic en Viña del Mar.

El establecimiento es uno de los 437 locales de votación que se habilitaron en la región y se encuentran resguardados por personal de las Fuerzas Armadas.

En la oportunidad, el contraalmirante indicó que “los colegios ya están siendo resguardados por las Fuerzas Armadas, partimos hoy a las 09:00 de la mañana, incluyendo a la isla de Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández”.

Agregó que “esperamos que la jornada del domingo se desarrolle con total normalidad. Las temperaturas no van a ser tan altas, algunas zonas de la región tendrán lluvia, y lo más importante es que, junto a Carabineros, PDI, los seremis de Educación, Gobierno y Seguridad; además del delegado, estamos trabajando para que la comunidad tenga tranquilidad durante el proceso eleccionario”.

Para esta segunda vuelta presidencial, dentro de las 8 provincias, hay 38 circunscripciones, 437 locales de votación y 4.401 mesas receptoras de sufragio.

PURANOTICIA