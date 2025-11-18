Consternación en Escuela Especial de Viña: denuncian ante la PDI múltiples casos de abuso sexual cometidos por auxiliar contra niños

Consternados y sumamente preocupados se encuentran los padres y apoderados de un centenar de niños y niñas que forman parte de la Escuela Especial de Lenguaje Nubecitas, ubicada en el sector de Forestal, en la parte alta de Viña del Mar, luego que comenzaran poco a poco a denunciar casos de abuso sexual cometidos presuntamente por un auxiliar de aseo del establecimiento, un ciudadano venezolano.

Todo comenzó con un comentario que le hizo un niño a sus padres, indicándoles que el "tío José" lo había acompañado al baño y que le había tocado sus genitales. Esta gravísima información fue transmitida a otros apoderados del recinto educacional de la Ciudad Jardín, lo que dio pie a que los padres comenzar a indagar con sus hijos si es que habían vivido situaciones similares con algún funcionario del establecimiento.

Así es como se conocieron de otros cuatro casos de características muy parecidas y de un quinto relacionado a grabaciones íntimas a una niña en el baño, situación que terminó por levantar todas las alertas de la comunidad educativa, que le pidió explicaciones a la sostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje Nubecitas, cuya respuesta no hizo más que indignar aún más a los ya molestos padres.

"Costó mucho que los niños comentaran, ya que este desgraciado (sic) los tenía bajo amenazas. En una reunión que tuvimos en el jardín, las tías y la directora del jardín no querían ayudar, no querían dar el nombre del tipo, pero es venezolano, aunque no sabemos si tiene papeles o no. Una niña dice que el tío José las acompaña al baño. Las tías y la directora deben estar de nuestro lado, pero esto se volvió como Nubecitas versus los niños porque no nos creen y quieren que guardemos reserva", señaló una de las apoderadas denunciantes, cuyo hijo habría sido víctima del sujeto acusado.

De igual forma, desde el establecimiento educacional le habrían solicitado a la apoderada que no hiciera la denuncia en el jardín, con la excusa de no alertar a otros padres y madres. No obstante, la fuente con la que conversó Puranoticia.cl desatendió la solicitud y de todas maneras le llevó la información a la comunidad, por lo que la mañana de este martes 18 se llevó a cabo una nueva reunión con la directora.

"Luego que yo difundí esto a otras mamás, las tías en una reunión de hoy en la mañana le dicen a las mamás que se calmen, que estén tranquilas porque son sólo dos casos y que somos unas escandalosas... con esas palabras. Yo vengo recién de la reunión y ahora traigo a otra mamá a denunciar porque el amigo de mi hijo, que también se quedaba al after (jornada posterior a la escuela) le comentó lo mismo", agregó la madre del menor de edad que sería víctima de las tocaciones del sujeto.

En concreto, se trata de cinco casos de vulneraciones sexuales a menores de edad, los cuales fueron denunciados ante la Policía de Investigaciones (PDI) de Viña del Mar, con la esperanza de los padres de que el caso sea prontamente despachado a la Fiscalía local de la Ciudad Jardín para que designe a un persecutor que indague lo ocurrido.

Al respecto, la madre de uno de los niños de la Escuela Nubecitas relató que "ya hemos denunciado ante la PDI y el quinto caso va directamente a Fiscalía. También nos vamos a reunir con las otras mamás que denunciamos para que la Fiscalía se apure. Esperamos que lo tomen arrestado porque no sabemos dónde están las fotos de nuestros hijos porque este tipo los grabó. No sabemos en qué red de pedofilia están las fotos. Yo no hubiera contratado a una persona así para un jardín infantil porque en su Instagram tiene una foto donde muestra casi la mitad de su miembro".

De igual forma, la apoderada del establecimiento viñamarino señaló que "como estamos difundiendo recién, como a las 6 de la tarde de este lunes me decidí. Esto a veces puede generar vergüenza. Por ejemplo, a mi marido le ha costado mucho entender que es para apurar todo este proceso y que este tipo venezolano no se arranque, porque no sabemos si tiene o no papeles, entonces decidimos hacerlo".

JARDÍN HABLA DE DOS CASOS

Puranoticia.cl se contactó con Jeysi Olivares, la sostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje Nubecitas de Viña del Mar, la cual se refirió a las denuncias a través de una declaración, en la que señala que "frente a los hechos ocurridos el día lunes 17 de noviembre, queremos ser claros en manifestar que las agresiones y abusos de cualquier tipo no son admisibles en nuestra comunidad".

Además, junto a indicar que "lamentamos profundamente la vulneración sufrida", aseguró que –tal como le indicó a los padres y apoderados en reunión– son dos los estudiantes de la comunidad los afectados. También lamentaron que los hechos hayan ocurrido "en el lugar donde todas y todos deben sentirse seguros y protegidos".

De igual forma, subrayó que ya han adoptado medidas, como la activación de los protocolos institucionales de manera inmediata; realizar la denuncia correspondiente ante la PDI, quienes ya iniciaron la investigación, y en paralelo se entregó la información a la Superintencia de Educación de nuestros protocolos de actuación frente ante este tipo de situaciones, estando al tanto de los hechos; la Fiscalía está coordinando los pasos legales y periciales necesarios para esclarecer los hechos.

Asimismo, como medida de protección, expresaron que el funcionario involucrado en estos hechos fue suspendido de sus labores de forma preventiva; y que, para acompañar a los estudiantes del nivel afectado, se dispuso que el psicólogo externo especializado en infancia realice los peritajes y evaluaciones pertinentes, de manera profesional y cuidando la integridad emocional de los niños afectados.

El equipo docente también está siendo apoyado para responder de forma adecuada a las necesidades del nivel involucrado en estos graves hechos denunciados.

"Queremos reforzar que como institución mantendremos una colaboración total y activa con las autoridades, y continuaremos informando a la comunidad dentro de los márgenes legales y éticos que resguardan la privacidad de los involucrados. Agradecemos mantener un clima de respeto, prudencia y cuidado por las familias afectadas", sentenció Jeysi Olivares en la declaración que firma como sostenedora del establecimiento, además del equipo directivo y de Convivencia Escolar.

PURANOTICIA