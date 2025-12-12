Refuerzan medidas preventivas para asegurar continuidad del servicio de agua potable durante la segunda vuelta presidencial

Un plan especial de operación y contingencia activó la empresa sanitaria Esval, con el objetivo de asegurar la continuidad de sus servicios en toda la región de Valparaíso para la segunda vuelta presidencial, que se realizará este domingo 14 de diciembre

En concreto, se ha dispuesto de limpiezas preventivas en colectores de aguas servidas y la revisión de los grifos cercanos a los lugares de votación.

Además, se contará con cuadrillas de emergencia reforzadas y una jefatura de turno dedicada exclusivamente a contingencias que puedan producirse durante la jornada.

El gerente regional de Esval, Alejandro Romero, indicó que "nuestro personal y equipos permanecerán alertas para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad, especialmente, en los sectores con mayor afluencia de personas".

Como parte de este plan, se estará en coordinación permanente con las autoridades locales y de emergencia, por lo que se reiteró el llamado a mantener la hidratación, ante la posibilidad de que se registren altas temperaturas durante la jornada.

Vale recordar la importancia del cuidado de los grifos, elementos que sólo el personal de la sanitaria y Bomberos están autorizados para operarlos en caso de incendios.

