Accidente fatal en mina El Bronce moviliza a equipos de Sernageomin en Petorca

Durante la madrugada de este sábado, un accidente ocurrido en la mina El Bronce, ubicada en la comuna de Petorca, dejó como saldo una víctima fatal, lo que motivó el despliegue de equipos especializados del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en el lugar.

Hasta la faena llegó el director de Sernageomin Zona Centro, Christian Orellana, junto al equipo regional, con el objetivo de coordinar las labores de apoyo técnico, supervisar las condiciones de seguridad y colaborar en el proceso de rescate del cuerpo.

Según se informó preliminarmente, el organismo trabaja en conjunto con otras entidades de emergencia para recuperar los restos de la víctima y recabar antecedentes que permitan esclarecer las causas del accidente ocurrido en el yacimiento.

Sernageomin indicó que, una vez concluidas las labores en terreno, se iniciará una investigación técnica para determinar eventuales responsabilidades y establecer si se cumplían los protocolos de seguridad exigidos para este tipo de faenas mineras.

PURANOTICIA