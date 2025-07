A Contraloría llegó despilfarro en Corporación Municipal de Villa Alemana: Dorothy Pérez instó a Alcalde a remitir información al CDE 

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, junto al senador Francisco Chahuán, sostuvieron una reunión con la contralora General de la República, Dorothy Pérez.

La cita tuvo como objetivo entregar todos los antecedentes del déficit de la Corporación Municipal y exponer las acciones judiciales y administrativas en curso.

Frente a ello, la abogada instó a la autoridad comunal a seguir con las acciones y remitir la información ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y, además, presentar los casos de licencias médicas por más de 180 días ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

En la reunión –que duró alrededor de media hora en dependencias de la Contraloría General de la República– Estay hizo presente a la líder del órgano fiscalizador los antecedentes aportados a la Contralora Regional de Valparaíso, María Soledad Pérez, a comienzos de año en términos generales, lo que permitió iniciar las acciones penales por la eventual comisión de delitos en la Corporación así como en el municipio, querellas presentadas a fines de febrero.

No obstante, el jefe comunal precisó a la Contralora que la Corporación recibió un informe final de auditoría externa, solicitada por la administración anterior, que da cuenta de un déficit de alrededor de $9 mil millones en el periodo de 2023 producto de rendiciones no acreditadas y no rendidas en su totalidad durante dicho periodo.

En paralelo, el Departamento de Finanzas del organismo recopiló la información disponible hasta ahora y logró precisar la cifra del déficit de caja proyectado de más de $5 mil millones a julio de este año.

A raíz de estos antecedentes, detalló que se informó por parte de la Corporación que no existía caja para pagar los sueldos del mes de julio, comprometiéndose también los sueldos de los meses venideros, motivo por el cual se debió solicitar una modificación a la glosa de la subvención para pagar remuneraciones en Educación.

Por esto, la autoridad comunal solicitó a la Contralora General su pronunciamiento sobre los pasos a seguir según la legislación vigente, informándole las acciones que ya se habían realizado, las que fueron validadas por Pérez, quien además señaló que se debían tomar otras medidas complementarias tales como iniciar procesos disciplinarios en la Corporación a fin de determinar las responsabilidades de quienes resulten responsables de estos hechos así como eventuales incumplimientos laborales en que hayan incurrido funcionarios de la Corporación.

Adicionalmente, se debe solicitar a la Compin que se pronuncie sobre el estado de salud de los funcionarios que tienen licencia por más de 180 días; exigir la responsabilidad civil de quienes pudieran, eventualmente, ser los causantes del déficit en la Corporación; y finalmente le indicó que todos estos antecedentes deben ser puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado por la eventual comisión de delitos en perjuicio de la Corporación y de la propia municipalidad.

Tras la reunión el alcalde Estay afirmó que "en primer lugar, quiero agradecer al senador Chahuán que está acá por su disposición, el apoyo, también agradecer a los parlamentarios que están apoyando esta causa. Hoy día tenemos que unirnos, Villa Alemana necesita de todos, así que estamos con una situación súper difícil, se la planteamos a la Contralora Nacional, ella nos dio lineamientos claritos para poder trabajar e inclusive nos sugirió hacer partícipe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado de todo lo que fue presentado acá. Son $5.352 millones de pesos, ese es el déficit que necesitamos cubrir de aquí a fin de año".

"Aquí hay una situación absolutamente de irresponsabilidades e irregularidades durante todos los procesos, por lo tanto, están todos los antecedentes a disposición hoy día mismo, de la señora Contralora Nacional y también vamos a hacer las acciones, las sugerencias que ellas nos hizo con el Ministerio Público y con el Consejo de Defensa del Estado. La situación de Villa Alemana es grave, pero vamos a salir adelante, creo que aquí estamos todos unidos para poder darle esta solución a la educación y a la salud de nuestra comuna y también solucionar aquellos problemas que nos acogen, nos presentan como Municipalidad de Villa Alemana, que también hay situaciones graves que se han presentado y que estamos a la espera de su resolución, así que agradecer a la contralora su disposición, su tiempo y a sus asesores también", complementó.

Por su parte, el senador Chahuán comentó que "hemos tenido una muy buena reunión con la Contralora General de la República junto al alcalde Nelson Estay, de Villa Alemana, para poder entregar antecedentes de las graves irregularidades que existen en el traspaso desde la Corporación y también desde el Municipio a la actual administración, desde funcionarios con más 180 días de licencias médicas, donde la Contralora nos ha pedido que se envíen los antecedentes a la Compin hasta, por supuesto, presentar las acciones penales, debido fundamentalmente a la situación que hoy día sostiene básicamente la Corporación Municipal de Villa Alemana. En ese contexto, el alcalde entregó todos y cada uno de los antecedentes, los que también fueron ingresados nuevamente a la Contraloría Nacional".

