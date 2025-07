Despilfarro financiero deja a la Corporación Municipal de Villa Alemana al borde del colapso: acumula $5.352 millones en déficit

Un verdadero despilfarro de dineros públicos salió a la luz en la Corporación Municipal de Villa Alemana durante la administración de Javiera Toledo al mando de la casa edilicia (2021-2024), cuestión que ha significado un duro golpe para la educación y la salud de la comuna, según los antecedentes presentados por el alcalde Nelson Estay.

Y es que la mala administración financiera durante estos tres años y medio de gestión dejó a la Corporación Municipal con un déficit que supera los $5.352 millones; esto, debido a un aumento exponencial de gasto en sueldos, donde sólo en el área de Educación se pagaron más de $15 mil millones en remuneraciones al año 2024.

A este descalabro financiero se suman otros problemas, como por ejemplo los que dicen relación con la inversión en infraestructura de establecimientos educacionales en Villa Alemana, cuyos fondos por $173 millones tendrán ser devueltos debido a su mala ejecución; pero también por acuerdos sindicales, por más de $185 millones para eventos; y causas judiciales pendientes, por más de $147 millones, entre otros.

ORIGEN DEL DÉFICIT

El origen del problema data del año 2021, cuando en el área de Educación de la Corporación Municipal de Villa Alemana se detectó un déficit a fin de año que bordeaba los 700 millones de pesos ($694.124.274). El 2022, el hoyo financiero creció aún más, superando los 2.500 millones de pesos ($2.594.212.423). El 2023 se registró un incremento del ingreso, equivalente al 20,3% de aportes municipales, sin embarco, el déficit bordeó los 2.300 millones de pesos ($2.288.596.006). La situación se repitió el 2024, con un déficit cercano a los 1.800 millones de pesos ($1.761.256.016).

Debido a estas complicaciones, la administración de la alcaldesa Javiera Toledo decidió inyectar a la Corporación más de $3.500 millones, dinero proveniente del Presupuesto Municipal, siendo 2023 y 2024 cuando más recursos se entregaron.

Pero, ¿a qué obedecen estas cifras negativas? Desde el Municipio de Villa Alemana informaron que una de las principales razones tienen que ver con el aumento del gasto en sueldos en el área de Educación de la Corporación Municipal. Y es que, si el 2020 se gastaban $9.090 millones en remuneraciones, en 2024 llegaron a $15.924 millones.

De hecho, sólo en pago de sueldos, durante el año pasado se excedieron en más de $1.000 millones respecto a los fondos que otorga el Ministerio de Educación, por lo que nuevamente tuvieron que recurrir a modificaciones presupuestarias desde el Municipio para costear los excesos en la Corporación Municipal de la comuna.

Esto significó que se produjera un desequilibrio en el presupuesto municipal, provocando que la casa edilicia tuviera que dejar de invertir en la ciudad. Es decir, los platos rotos de una gestión irresponsable y deficiente los tuvieron que pagar los mismos vecinos de Villa Alemana, quienes vieron postergadas obras tan importantes como pavimentaciones y mejoramiento de sedes, entre otras inversiones.

NO HAY PARA SUELDOS

Debido a toda esta grave situación financiera, el alcalde Nelson Estay convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, donde le dio a conocer a los ediles el detalle del déficit que enfrenta la Corporación producto del mal manejo en la era Toledo.

"Son 5.352 millones de pesos los que hoy día necesitamos para terminar el año. ¿Por qué tenemos esta cifra en este momento? Porque recién pudimos tener la blancura de los números, en atención a que cuando llegamos el día 6 de diciembre de 2024, no se hizo acta de entrega de la Corporación Municipal. Tuvimos personal de la administración anterior que hasta el día de hoy están con licencia médica, pero espero que se recuperen pronto", comentó el alcalde Nelson Estay.

De hecho, el jefe comunal aseguró que aún no conoce ni al Director de Finanzas, ni al Director de Control, ni al Director de Comunicaciones, ni al Director de Presupuesto, quienes siguen con licencia médica. Esto, a su vez, es una muestra más de las serias dificultades con las que se encontraron al asumir el mando de la Corporación.

"Tuvimos que entrar a reconstruir todos los antecedentes y hoy día llegamos a unas cifras que efectivamente son dramáticas para la situación de la ciudad. Hoy es tan dramático, que lo que se informó a los concejales es que no tenemos para pagar la totalidad de los sueldos desde hoy día hasta final de año en Educación y en Salud, y que llegamos hasta octubre con el pago de remuneraciones", lanzó Estay.

Por todo ello, solicitó ayuda a parlamentarios del Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso, atendiendo el llamado los diputados Chiara Barchiesi y Andrés Longton, además del senador Francisco Chahuán. De igual manera, este jueves se llevará a cabo una reunión con la contralora Dorothy Pérez en Santiago, básicamente con el objetivo de darle a conocer el grave problema que afecta a escolares y pacientes.

MATRÍCULA AUMENTÓ EN SEIS

Otro hecho dado a conocer es que los gastos en los que incurrió la Corporación Municipal de Villa Alemana no se vieron reflejados en mejoras reales en los colegios. Y es que hubo infraestructura que, tras ser entregada y visada por los encargados de la entidad, no fue aprobada por el Ministerio de Educación. Uno de los casos más emblemáticos es el de los baños del Liceo Tecnológico de Villa Alemana, cuyas puertas de los cubículos topaban con las rodillas de sus estudiantes.

En cuatro años, el gasto para colegios subió en más de $7 mil millones, pero de 2020 a 2024 sólo hubo seis alumnos más en los establecimientos de la Corporación, lo que implica un estancamiento en el crecimiento estudiantil de la comuna, además de los problemas en infraestructura, pero un aumento de gasto inexplicable.

El gasto por estudiante también se incrementó en gran manera. Si el 2020 se gastaban $2.281.483 por estudiante, al 2024 se gastó $3.782.298 por alumno, un incremento acumulado de 65,7% en el costo por alumno, pese a que la matrícula en los colegios de la Corporación subió sólo en un 0,1%. Esto quiere decir que el año pasado la institución terminó gastando más por alumno que lo que cuesta el arancel anual del colegio más costoso de Villa Alemana, sin embargo,no se vieron mejoras significativas en los colegios que administra. De hecho, la ejecución de los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) para infraestructura disminuyó entre 2022 y 2024 llegando ese año a cero, lo que significó un bloqueo de dicho financiamiento para el 2025.

En este punto, en 2022 se asignaron $195 millones por fondos FAEP para mejorar infraestructura, ejecutándose un 91% de estos ($176.710.475). Al año siguiente los dineros asignados fueron $135 millones, ejecutándose apenas $32.553.724 de ellos, es decir, sólo un 24% de ese presupuesto; y el 2024, de $150 millones se ejecutó un 0%, lo que en palabras simples significa que el año pasado no se invirtió en mejorar los colegios públicos de Villa Alemana a cargo de la Corporación Municipal.

Para este año hay $173 millones que deben devolverse al Ministerio de Educación (Fondos FAEP 2022) debido a que el gasto fue rechazado por la entidad rectora por su mala ejecución. A esto se suman otras deudas que en total ascienden a más de $400 millones sólo desde el área de Educación de la Corporación.

El alcalde Nelson Estay sostuvo que "esto es un golpe fuerte a la educación pública, porque se daña a los más desvalidos. Yo estoy pensando no sólo en el pago de remuneraciones, sino que en nuestros niños y apoderados que confían en la educación pública, y hoy no teníamos ni siquiera para mantener los colegios, a pesar de que no se invirtieron unos $278 millones en mantenimiento e infraestructura, que quedaron sin rendir, por parte de la Corporación, que era para mantener nuestros colegios y hoy teemos a colegios haciendo bingos para mejorar la estructura".

ORGANIZAN BINGOS

El descalabro financiero en la Corporación Municipal de Villa Alemana y la nula inversión en colegios por fondos FAEP el año pasado, ocasionó que varios establecimientos públicos de la comuna no contaran con las mejoras que requieren. De hecho, el Liceo Tecnológico debió realizar un bingo para intentar costear los arreglos del establecimiento. En mayo de 2024, a través de una carta enviada a los concejales, la dirección del establecimiento educacional pidió cooperación de premios para un bingo que estaban organizando porque no había dineros “para insumos y elementos necesarios para la entrega del servicio educativo técnico profesional”.

Además, tanto el Centro de Estudiantes como el Centro de Padres y Apoderados del emblemático Liceo Bicentenario Mary Graham debieron organizar una kermés el pasado 19 de julio para reunir fondos para pintar el recinto educacional.

El secretario general de la Corporación Municipal de Villa Alemana, Alejandro Esparza, señaló que "el tema de la infraestructura es el más preocupante porque es lo que refleja directamente la calidad de las condiciones en la que los niños reciben su proceso educativo. Tenemos no sólo recursos de más de $270 millones que ya habían sido destinados para el uso, por parte de la Corporación, en proyectos de mejoras en infraestructura, y que no se utilizaron. Y al no utilizarse, simplemente se pierden".

"Es preocupante, además, porque algunos proyectos del año 2022 fueron utilizados de tan mala forma que hoy día tenemos que devolver $160 millones porque no cumplen con las condiciones mínimas, técnicas ni de dignidad para el uso de los niños, según lo que establece la Seremi de Educación. Y más grave aún, producto de esa no rendición, hoy tenemos fondos 2025, que estaban disponibles, que eran de más de 800 millones, los cuales no podemos ocupar para infraestructura de los colegios porque no se rindió correctamente el año 2022. Eso implica que tenemos hoy día a los colegios haciendo bingos para que los apoderados junten plata para pintar los colegios cuando nosotros, en términos estructurales, estamos hablando de más de $500 millones disponibles que no se utilizaron y que no se podrán utilizar para mejorar la infraestructura de los colegios", agregó la máxima autoridad de la entidad.

Este año, en la Corporación se ha intentado regularizar el problema, pero la situación de años anteriores, la gran cantidad de contratos con fecha de término a diciembre de 2025, el traspaso de deudas del 2024 a 2025 y la baja inversión en Educación del año pasado, generó que el déficit proyectado para 2025 sólo en Educación alcance los $5.332 millones. En cuanto a Salud, se proyecta un déficit de $1.900 millones y otro complejo escenario para pagar sueldos en los próximos meses.

Por todos estos hechos es que la administración Estay solicitó modificar la glosa de subvención municipal para la Corporación en una sesión extraordinaria del Concejo, a fin de lograr pagar los sueldos de los trabajadores de este mes de julio, modificación que fue aprobada por mayoría (8 votos a favor y 1 en contra).

EL LAMENTO DE DIPUTADOS

Tras enterarse de todo lo que ocurre en la Corporación de Villa Alemana, los diputados Chiara Barchiesi y Andrés Longton dieron a conocer su parecer. La parlamentaria del Partido Republicano sostuvo que "hemos visto liceos de Villa Alemana que han tenido que hacer bingos y kermés para poder mejorar la infraestructura para los niños, y eso fue por la irresponsabilidad de la administración anterior. Mientras Javiera Toledo era alcaldesa, resulta que 437 personas nuevas llegaron a trabajar a la Corporación. En otras palabras, el 106% del presupuesto, o sea más del total, iba solamente a sueldos. La infraestructura no pudo seguir mejorando y vemos una irresponsabilidad por parte de los directores que están con licencia médica desde el cambio de administración, pero esperamos que se mejoren pronto".

"Por los niños y jóvenes que estudian en Villa Alemana, por todos los enfermos que tienen que llegar a la salud primaria de nuestra comuna, hoy día hay que solucionar este tremendo problema, y es por eso que estamos acá acompañando al alcalde Estay, que va a ir a la Contraloría, está pidiendo reunión a la Subdere para poder solucionar este problema. Por los niños y pacientes de Villa Alemana, esperemos que tenga una pronta respuesta porque, de hecho, para sueldos en educación desde la próxima semana ya no hay, y en unos meses más para sueldos en la salud no hay plata".

Por su parte, el diputado Andrés Longton subrayó que "uno queda bastante impresionado con los números. El despilfarro de plata es evidente. Fueron tres años y medio que son desastrosos para las finanzas públicas del Municipio, que se aprovechó la estructura de la Corporación para contratar a más de 400 personas que no sabíamos lo que hacían, porque mientras contrataban gente, la calidad de la educación y la salud se deterioraba. Por lo tanto, cuando vemos un gasto excesivo en remuneraciones, que no se condice con los ingresos públicos, quiere decir que hay una irresponsabilidad total, y esa irresponsabilidad tiene que ser perseguida por todos los medios: por la justicia, como lo hizo ya al Alcalde junto al Concejo, y también por la Contraloría General de la República, porque esto genera indignación".

Finalmente dijo que "eso también habla de la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos, la experiencia y a qué vienen a ocupar estos cargos públicos. En ese sentido, todo el apoyo porque se logró, mediante dos auditorías responsables, determinar los recursos públicos que están comprometidos y que hoy día lamentablemente repercute en que haya menos insumos en los Centros de Salud Familiar, que se deteriore la calidad de la educación, porque además el incremento de alumnos fue de ocho o nueve alumnos en tres o cuatro años. Si hay ocho o nueve alumnos nuevos, y hay un incremento de ese nivel en sueldos, quiere decir que la brújula estaba bastante perdida en la administración anterior, y espero que las responsabilidades se hagan valer porque esto no puede quedar en la impunidad, sobretodo cuando estamos hablando de recursos públicos que son tan valiosos para las prioridades que tenemos en Villa Alemana, que no es sólo seguridad, sino que también lo es la salud y la educación".

