2,5 hectáreas desocupadas y cerca del 80% de las viviendas demolidas en primera fase del desalojo de la megatoma de San Antonio

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, entregó un balance del despliegue de la primera etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio.

Se trata de un proceso acotado y segmentado, que no involucra la totalidad del cerro Centinela, ya que cerca de la mitad del paño será expropiado para levantar un proyecto habitacional.

Al respecto, la autoridad declaró que "el día de hoy, de acuerdo a lo planificado y a lo programado, a lo comprometido con la Corte de Apelaciones, se procedió ya al inicio de la desocupación, del desalojo, de acuerdo al plan habitacional, además integral, que ha presentado nuestro Gobierno".

Agregó que "hoy día partimos por la parcela número 11, 2,5 hectáreas son las que finalmente se desocuparon. El propietario además llegó finalmente en horas de la tarde con las maquinarias".

Riquelme precisó que "hoy día se ha demolido cerca del 80% de las viviendas en dicho sector. Para el día de mañana esperamos contar a primera hora también con toda la fuerza, incluyendo toda la maquinaria que debe presentar el propietario para poder seguir adelante de acuerdo a lo planificado, de acuerdo a lo programado".

El Delegado continuó detallando que "hoy día además hubo incidentes aislados en distintos lugares en el entorno de la zona de trabajo".

Finalmente, informó que tres personas fueron detenidas durante este lunes 12.

