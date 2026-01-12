Ataques incendiarios a carros policiales marcaron inicio de la primera fase del desalojo de la parcela 11 de la megatoma de San Antonio

A las 7:00 horas de la mañana de este lunes 12 de enero comenzó el despliegue de la primera etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio, instancia que se extenderá por aproximadamente tres días y que se ejecuta en cumplimiento de una orden dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para despejar el cerro Centinela.

En esta fase inicial, el procedimiento contempla las parcelas 11, 13 y 15 del sector, donde cerca de 2 mil familias deben abandonar voluntariamente los terrenos. Se trata de un proceso acotado y segmentado, que no involucra la totalidad del cerro, ya que cerca de la mitad del paño será expropiado para levantar un proyecto habitacional.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, explicó que "las personas que fueron previamente notificadas desalojaron el espacio de manera oportuna, por lo que hoy no hay ocupantes en la parcela 11, que se encuentra completamente desocupada".

No obstante a aquello, durante la mañana de este lunes 12 se generaron barricadas incendiarias y fuertes ataques a los carros desplegados por Carabineros, mediante lanzamiento de objetos contundentes y también de bombas molotov.

De hecho, registros captados por un dron de Carabineros, muestra a un grupo de encapuchados portando y lanzando elementos contundentes hacia los vehículos de Control del Orden Público (COP) que controlaban las barricadas al interior.

Pasado el mediodía se reportó la detención de tres personas asociadas a barricadas: el primero, detenido justamente en el marco de la Ley Anti-Barricadas; mientras que las otras dos personas, de sexo femenino, fueron capturadas en una camioneta robada y cargada de neumáticos que presuntamente se iban a utilizar en la megatoma.

Como parte del dispositivo de apoyo, el Municipio de San Antonio habilitó un albergue temporal en el gimnasio del colegio España, ubicado en Llolleo, en avenida General Baquedano, destinado a las personas que requieran alojamiento transitorio.

"Este es un proceso que se viene desarrollando desde hace más de dos años, con distintas instancias judiciales, tanto con los propietarios de los terrenos como con las personas que los habitan”, indicó el jefe de Gabinete del Municipio, Esteban Hinojosa.

De igual forma, desde la semana pasada se han desarrollado reuniones de la mesa social, de gestión de riesgos y de la mesa técnica, con equipos municipales desplegados en terreno, junto a Bomberos y Carabineros, para enfrentar cualquier eventualidad.

Desde el Gobierno, en tanto, se informó que las familias fueron notificadas oportunamente del procedimiento y que en los últimos días ya se habían registrado desalojos voluntarios en algunos sectores del cerro. No obstante, se precisó que Carabineros cuenta con las facultades legales para hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario, con el fin de dar cumplimiento al mandato judicial.

