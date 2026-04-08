Ministro Quiroz tras salto inflacionario de marzo advierte que "aún no vemos el efecto final del alza de la gasolina"

Al arribar a las dependencias del Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue requerido para analizar el reciente incremento de la inflación correspondiente al mes de marzo y las diversas correcciones que este fenómeno conlleva. En ese contexto, el secretario de Estado advirtió que “aún no vemos el efecto final de la subida de la gasolina”.

Respecto al comportamiento de los precios, el jefe de la cartera de Teatinos 120 detalló que el Gobierno mantiene una observación constante sobre los indicadores. "Estamos viendo cómo sigue la situación. Todavía viendo los volátiles, la subida fue muy cercana a lo que se esperaba, así que todavía no vemos el efecto final de la subida de la gasolina, y vamos a estar monitoreando la situación", manifestó la autoridad económica.

Uno de los puntos de mayor preocupación es el incremento de la Unidad de Fomento (UF), indicador que refleja de manera inmediata el avance de la inflación y que impacta directamente en obligaciones financieras como los créditos hipotecarios. Sobre esta materia, el titular de Hacienda subrayó el componente técnico que rige al instrumento.

"La UF es una fórmula matemática que sigue la inflación", precisó Quiroz. Sin embargo, al ser consultado sobre la inquietud que este encarecimiento genera en el presupuesto de los hogares, el ministro reconoció que se trata de una prioridad para la administración actual, enfatizando que la estrategia para enfrentar este escenario es el fortalecimiento de la actividad productiva. "Siempre nos preocupa, y el camino es recuperar el dinamismo económico", aseveró.

En la misma instancia, el secretario de Estado se refirió al contexto internacional, específicamente a las señales de distensión en Medio Oriente tras el anuncio de una tregua, factor que posee una incidencia directa en los valores globales de la energía.

Sobre este punto, Quiroz valoró positivamente el escenario: "Por supuesto que es beneficioso, por supuesto que, en la medida que los precios se logran estabilizar de modo permanente, hay que ver cómo sigue la situación, y después, si empiezan a bajar vamos a transmitir esas bajas directamente a los consumidores. Estamos muy contentos con eso", concluyó el ministro de Hacienda.

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