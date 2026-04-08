Alza en el precio de los combustibles impulsa el IPC de marzo en 1,0%: inflación ya acumula 1,4% sólo durante este 2026

En marzo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 1,0%, acumulando 1,4% en el año y de 2,8% a doce meses.

Diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron transporte (2,6%) con 0,320 puntos porcentuales (pp.), y educación (5,5%) con 0,240pp.

Cabe hacer presente que las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,429pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó bienes y servicios diversos (-0,5%), que presentó una incidencia de -0,020pp.

POR PRODUCTOS

Como estaba previsto, la principal alza fue la gasolina, que en marzo presentó un aumento mensual de 8,2%, aportando 0,234 puntos porcentuales a la variación del indicador general. Además, acumuló 3,5% de alza al tercer mes del año.

También destacaron las alzas de la enseñanza universitaria, que anotó un incremento mensual de 6,1%; transporte aéreo internacional, que registró un alza mensual de 15,2%, y los tomates, con un alza de 17,6%.

Entre las principales bajas se anotaron transporte en bus interurbano, con un descenso mensual de 24,1%, y medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, con una disminución mensual de 4,3%.

PURANOTICIA