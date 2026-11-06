Biministro Mas por IPC de octubre: "Estas alzas golpean directamente el bolsillo de las familias"

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que el Gobierno está "siguiendo de cerca" la evolución de los precios tras el IPC de octubre de 0,5% con inflación anual de 4,5%, "impulsada principalmente por los combustibles y alimentos como las papas y los tomates", según dijo.

"Un dato relevante es que la inflación subyacente, que refleja las presiones de fondo sobre los precios, no presentó variación", añadió.

Agregó que "como Gobierno del Presidente José Antonio Kast sabemos que estas alzas golpean directamente el bolsillo de las familias y aumentan los costos de miles de pymes".

"Por eso, no nos dejan indiferentes, especialmente cuando tantos chilenos hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes", enfatizó.

También dijo que "estamos siguiendo de cerca la evolución de los precios y trabajando con sentido de urgencia para recuperar el crecimiento, generar más empleos y mejorar el poder adquisitivo".

"Porque detrás de cada cifra hay personas, familias y sueños que no pueden seguir esperando. Nuestra prioridad es que la recuperación económica llegue a la mesa y al bolsillo de todos los chilenos", cerró.

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