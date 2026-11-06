IPC de octubre sube 0,5% y empuja la inflación en Chile a 4,5% durante 2026

En octubre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,5%, acumulando 4,5% en el año y de 4,5% a doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este viernes 6 de noviembre.

El índice se ubicó en la parte más alta de las expectativas del mercado, que fluctuaban entre el 0,3% y 0,6%. Además, puso cuesta arriba el cumplimiento de la meta de 4,1% para este año, cuando solo falta conocer los IPC de noviembre y diciembre.

En octubre, según el INE, seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron transporte (2,0%) con 0,265 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,0%) con 0,231pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,201pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó vestuario y calzado (-4,1%), que presentó una incidencia de -0,098pp.

POR PRODUCTOS

Por productos, una de las principales alzas fue la gasolina con un aumento mensual de 4,5%, aportando 0,157pp. a la variación del indicador general. Acumuló 26,2% al décimo mes del año.

Luego, transporte aéreo internacional anotó un incremento mensual de 13,0%, con una incidencia d 0,071pp., y una variación acumulada de 19,4% en el año.

Después, petróleo diésel registró un alza mensual de 12,3%, con 0,068pp., acumulando 53,5% durante el año.

Finalmente, otra de las alas importantes fue gastos comunes, que consignó un crecimiento de 3,9%, con 0,055pp., acumulando 5,7% en el año. Entre las principales bajas se mencionó la conexión a internet y el transporte aéreo nacional.

PURANOTICIA