El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió parcialmente las demandas de indemnización de perjuicios de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Chile (Agrecu), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) contra Cencosud S.A. (Cencosud) y Walmart Chile S.A. (Walmart), derivadas de las conductas contrarias a la libre competencia sancionadas en la Sentencia N° 167/2019 de 28 de febrero de 2019, confirmada por la Corte Suprema el 8 de abril de 2020.

Con anterioridad, SMU S.A., que también había sido demandada en este proceso, alcanzó un acuerdo conciliatorio con las demandantes.

El Tribunal tuvo por acreditado que la disminución en el número de promociones de pollo fresco durante el período colusorio produjo un daño patrimonial a los consumidores. Luego, realizó un análisis económico y jurídico para estimar ese daño sobre la base de los antecedentes del expediente, a la cual se agregaron los intereses hasta la fecha de dictación de la sentencia.

Con todo, el (TDLC) rechazó la pretensión de indemnizar el daño moral, por no haber sido acreditado, y estimó improcedente la imposición de un aumento en el monto de la indemnización, al no resultar aplicables a este proceso las agravantes establecidas en la Ley N° 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores.

En definitiva, condenó a Cencosud a indemnizar 41.036 UTA (equivalentes a aproximadamente 34 mil millones de pesos) y a Walmart a indemnizar 39.712 UTA (aproximadamente 33 mil millones de pesos).

Para efectos del cumplimiento de la sentencia, el Tribunal determinó un conjunto mínimo de acciones, incluyendo la obligación de designar a un tercero para la ejecución de las indemnizaciones, todas ellas destinadas a informar a los consumidores alcanzados por las acreencias, facilitar su cobro y conseguir la entrega efectiva del monto correspondiente. Dichas acciones deberán realizarse una vez que la sentencia se encuentre firme.

Cabe señalar que la sentencia fue dictada con el voto en contra del ministro Sr. Ignacio Parot Morales, quien estuvo por rechazar las demandas por no haberse acreditado la existencia del daño, en virtud de las consideraciones que expresa en su disidencia.

WALMART

Walmart Chile S.A. se refirió a la determinación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, señalando que "hemos tomado conocimiento de la resolución y estamos analizando sus alcances, considerando las instancias judiciales que aún contempla el proceso".

Finalmente, añadieron que "reiteramos nuestro respeto por la institucionalidad y nuestro compromiso irrestricto con el cumplimiento de la normativa vigente y los principios de libre competencia”.

PURANOTICIA