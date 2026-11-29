La Empresa Nacional de Minería (Enami) obtuvo una utilidad de US$14,6 millones entre enero y septiembre de 2026. Los ingresos alcanzaron US$1.158,7 millones y el resultado operacional fue de US$18,9 millones, favorecido por el aporte del oro, la plata y los concentrados procesados en sus planteles.

En igual período de 2025, Enami obtuvo una utilidad de US$24,2 millones. Entre los factores que incidieron en la variación se encuentran un ajuste de US$24,7 millones en los inventarios de oro, sin salida de caja asociada, y mayores costos de procesamiento. El Ebitda alcanzó US$58,0 millones, frente a US$64,1 millones en el mismo período de 2025.

Durante los primeros nueve meses del año, Enami generó un flujo operacional de US$24,9 millones y prepagó US$15,0 millones de deuda financiera. Al cierre de septiembre, la empresa registró una caja de US$80,6 millones y un patrimonio de US$410,9 millones.

El vicepresidente ejecutivo de Enami, Juan Carlos Sáez, señaló que “prepagamos la totalidad del crédito de US$15 millones con HSBC, contratado en 2025 y con vencimiento en 2028. Esto nos permite reducir en cerca de US$1 millón anual nuestro gasto en intereses y avanzar en el ordenamiento financiero de la empresa”.

Sáez también destacó la incorporación de productores como una prioridad de la empresa. “Uno de los ejes de nuestra gestión es ampliar la base de productores que atendemos”, señaló. Entre las iniciativas en oro, la empresa destacó el procesamiento de inventarios y el desarrollo de la minería aurífera aluvial en Punta Arenas.

PURANOTICIA