Una mejora en su resultado operacional logró Codelco al tercer trimestre, alcanzando un Ebitda de US$ 7.496 millones, gracias al favorable precio realizado del cobre, cifra 80% superior a la del mismo período del año anterior.

Los aportes al Fisco fueron US$ 1.945 millones, 57% más que entre enero-septiembre del año pasado, cuando llegó a US$ 1.240 millones.

En tanto, la producción total, que suma las participaciones minoritarias de la Corporación en El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%), llegó a 933 mil toneladas métricas finas (ktmf), 83 mil toneladas menos que en el ejercicio de 2025 (1.016 ktmf).

La producción propia, en tanto, alcanzó 853 mil toneladas, 9% menor que las 937 mil toneladas al tercer trimestre del año pasado.

La baja en la producción se explica por limitaciones operacionales en las distintas divisiones de la Corporación. En El Teniente, donde por razones de seguridad se mantienen restringidos algunos sectores tras el accidente de 2025, la producción disminuyó en 40,1 mil toneladas métricas finas respecto del mismo período del año pasado, una caída de 17,1%.

En el norte, la producción de Chuquicamata disminuyó 21 mil toneladas, equivalente a -12,4%. debido a la mantención mayor programada del sistema de acarreo, que incluyó el cambio de correas, lo que afectó el traslado de minerales desde la mina subterránea a la planta y disminuyó el tratamiento promedio en la planta concentradora. Adicionalmente, se registraron dificultades operacionales en la planta de filtros y la fundición.

La División Ministro Hales, por su parte, tuvo una caída de 34,2 mil toneladas (-32,4%), debido al cambio del modelo geológico y al agotamiento de las leyes en la fase 8 de producción, mientras que Gabriela Mistral cayó en 2,1 mil toneladas.

La División Salvador, tras la puesta en marcha de Rajo Inca, incrementó su tratamiento promedio y creció mínimamente su producción, lo que se explica por el retraso en la secuencia de extracción y por la incorporación de minerales desde stocks, lo que ha impactado en la ley de cobre alimentada a la planta.

Finalmente, las divisiones Andina y Radomiro Tomic presentaron un alza cercana al 4% respecto del mismo período del año anterior.

Al 30 de septiembre de 2026, el costo C1 llegó a 237,9 c/lb. El incremento de 10,1% respecto al mismo período del año anterior se explica, principalmente, por la menor producción y los mayores costos en precios del ácido, la energía y el combustible, y un mayor IPC. Lo anterior fue parcialmente compensado por mejores tarifas de tratamiento y refinación de concentrado, y de precios en subproductos, especialmente el molibdeno, y por la apreciación del tipo de cambio.

El costo neto a cátodo (C3), en tanto, alcanzó 402,5 c/lb, un crecimiento de 8,6%, explicado por las mismas razones de la variación del costo C1, compensado por la diferencia de cambio sobre los pasivos en pesos.

Conforme a la normativa vigente, Codelco registró un ajuste extraordinario por US$ 4.820 millones, por castigos a los activos en las divisiones Chuquicamata, Salvador y Gabriela Mistral.

Este reconocimiento de cargos por deterioro, que fue parte de la revisión limitada efectuada por PWC, refleja una valorización prudente de los activos de la empresa, conforme a las condiciones y perspectivas futuras del negocio que estableció el Plan de Negocios y Desarrollo aprobado en marzo 2026. El ajuste refleja un retorno no esperado de los proyectos estructurales.

La normativa contable exige que, cuando existan indicios o resultados de pruebas de deterioro que muestren que el importe recuperable de un activo —o unidad generadora de efectivo— es inferior a su valor en libros, la compañía reconozca una pérdida por deterioro en sus estados financieros. Este ajuste alinea el valor contable con su capacidad real de generar beneficios económicos futuros.

En el caso de Chuquicamata el ajuste contable fue US$ 3.024 millones, que se explica, principalmente, por la actualización de las proyecciones operacionales y económicas de largo plazo utilizadas para valorar la división.

En Salvador, cuyo ajuste contable fue de US$ 1.598 millones, influyeron los mayores costos, cambios en las variables de mercado consideradas en la evaluación. Asimismo, la División Gabriela Mistral registró un ajuste de US$ 198 millones, asociado, principalmente a menores rendimientos operacionales.

En materia de inventarios, la Corporación reconoció un ajuste por US$ 123 millones derivado de la actualización de inventarios de productos en proceso, determinada a partir de auditorías internas y externas encargadas tras detectarse inconsistencias en las cifras de producción de los años 2024 y 2025. Este ajuste no afecta la razonabilidad de los estados financieros de períodos anteriores.

Estos ajustes extraordinarios del balance llevaron a que los resultados después de impuestos de la empresa terminaran con una pérdida de US$ 377 millones.

El presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, descató que la empresa "enfrenta desafíos operacionales y financieros importantes. Tras un diagnóstico de nuestras operaciones y de la situación financiera de la compañía, implementaremos el Plan de Recuperación que estamos elaborando".

Añadió que "el primer objetivo es estabilizar las operaciones, con la seguridad de las personas como prioridad y un sistema común de gestión de riesgos para todas las divisiones. En lo inmediato, necesitamos asegurar la continuidad operacional, reducir costos y reforzar la disciplina financiera y de capital. Sobre esa base, podremos mejorar nuestros procesos, elevar la productividad y recuperar competitividad para sostener el aporte de Codelco al Estado en el largo plazo”.

PURANOTICIA