Bernardo Fontaine alerta tras ser nombrado presidente del directorio que Codelco "corre con una mochila de plomo"

El nuevo presidente del directorio de Codelco, el economista Bernardo Fontaine, se manifestó por medio de un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram sobre la responsabilidad que le dio el Presidente José Antonio Kast.

Y quien reemplazará en el máximo puesto de la cuprífera estatal a Máximo Pacheco desde el próximo 26 de mayo entregó un duro diagnóstico de la compañía.

"Agradezco al Presidente Kast por su confianza y la oportunidad de aportar al país como presidente del directorio de Codelco, una empresa clave para el desarrollo de Chile", dijo el independiente que integró la Convención Constitucional en 2022.

"Codelco corre con una mochila de plomo. Hay que alivianarla... En los últimos cuatro años entregó al Estado siete mil millones de dólares, mientras aumentó su deuda en más de esa cifra. O sea, todo el aporte al Estado fue pura deuda".

"Nuestra tarea junto a los trabajadores será que Codelco vuelva a ser el orgullo de Chile. Codelco puede más", añadió quien se ha desempeñado como director y ejecutivo en empresas de distintos rubros en el país.

Respecto de los desafíos que se pone, Bernardo Fontaine precisó que "son enfrentar costos crecientes, alto endeudamiento, baja en la producción, graves problemas en los proyectos estructurales de inversión, reforzar la seguridad de los trabajadores, cuidar la sostenibilidad global de Codelco e implementar, ampliar y profundizar alianzas público-privadas".

Cabe señalar que junto a Bernardo Fontaine llegan a Codelco como directores Luz Granier y Alejandro Canut de Bon, en reemplazo de Josefina Montenegro Araneda y Alejandra Wood Huidobro.

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