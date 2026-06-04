SEC prohíbe la venta de tres modelos de hervidores marca Recco y formula cargos contra Falabella

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que prohibió a la empresa de retail Falabella, vender tres modelos de hervidores de la marca RECCO, que son el RHE-802C, el RHE-172P y el RHE-25GRAND, comercializados entre octubre del año 2025 y mayo del 2026, debido a un defecto en la base del hervidor, lo que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Además, confirmó que le ha formulado cargos a la compañía por incumplir con la normativa vigente de certificación.

La investigación del organismo fiscalizador permitió comprobar que la empresa Falabella vendió 4.876 hervidores con problemas de certificación, ya que algunos fueron comercializados pese a tener informes de certificación con Rechazo, y en otros casos, la empresa vendió productos que ni siquiera contaban con su certificación de seguridad.

El problema de los tres hervidores está en la base de los mismos, la cual no cuenta con la capacidad de aislamiento necesaria ante la humedad, por lo que expone a los usuarios a corto circuitos, electrocuciones y hasta incendios., razón por la cual se prohibió, inmediatamente la venta de estos tres modelos de hervidores.

Desde la empresa están haciendo un llamado a quienes compraron estos modelos, para que los devuelvan en sus tiendas, donde se les reembolsará el dinero invertido en cada uno de estos productos.

LA SEGURIDAD ES PRIORIDAD

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, sostuvo que “aquí la prioridad es la seguridad de las personas que usan a diario estos hervidores. Este es uno de los productos más usados en los hogares, en especial en esta temporada en que bajan las temperaturas y se usa más agua caliente. Por lo mismo, comercializar productos sin SELLO SEC representa una situación de riesgo que no podemos permitir”.

La titular de la SEC añadió que, más allá de las devoluciones en dinero que pueda realizar la empresa con sus clientes, la compañía deberá enfrentar la eventual responsabilidad tras estas infracciones a la normativa vigente, a partir de esta investigación, la que ya cuenta con formulación de cargos en su contra. “La empresa arriesga multas de hasta 10 mil UTA (Unidades Tributarias Anuales), aunque el monto final a aplicar dependerá del mérito de la investigación en curso”, sostuvo la Superintendenta.

Finalmente, desde la SEC hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA