Bernardo Fontaine fue nombrado como nuevo presidente del directorio de Codelco: reemplazará a Máximo Pacheco

Presidente José Antonio Kast nombra a Bernardo Fontaine como

nuevo presidente del directorio de Codelco

El Mandatario, además, nominó a Luz Granier y a Alejandro Canut de Bon

como directores de la empresa cuprifera.

El Presidente José Antonio Kast nombró a Bernardo Fontaine como el nuevo presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

Asimismo, el jefe de Estado decidió nominar a Luz Granier y a Alejandro Canut de Bon como integrantes del directorio de la empresa.

Desde Presidencia indicaron que quien reemplazará en el cargo a Máximo Pacheco el próximo 26 de mayo, es economista de la Universidad Católica y cuenta con una trayectoria laboral de más de tres décadas. Ha sido ejecutivo, emprendedor y asesor de empresas y se ha desempeñado como director en más de 20 compañías de rubros industriales, financieros, inmobiliarios, seguros, retail, logística y servicio público.

Además, fue convencional constituyente en la primera Convención del año 2022.

Por su parte, Luz Granier Bulnes es ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito público y privado. Ha integrado directorios de empresas en los rubros de infraestructura y energía. Asimismo, se desempeñó como subsecretaria de Servicios Sociales y ejerció funciones de alta dirección en los ministerios de Minería, Energía y Obras Públicas.

Alejandro Canut de Bon es abogado, doctor en Derecho y magíster en Derecho Minero y de Aguas. Cuenta con experiencia en la industria minera y en materias de dirección legal, compliance y gobierno corporativo. Ha ejercido cargos ejecutivos en el área legal de compañías del sector minero. En el ámbito académico, se desempeña como profesor universitario en cátedras vinculadas al derecho, la economía de los recursos naturales y el derecho ambiental.

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