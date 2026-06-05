CyberDay 2026 cierra con balance positivo: alcanzó US$ 531 millones en ventas y 5,1 millones de transacciones

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que las ventas generadas durante el CyberDay 2026 alcanzaron los US$ 531 millones, cifra que representa un crecimiento de 1,4% respecto de la edición anterior, medido en dólares.

Aunque el evento cerró con 5,1 millones de transacciones, este resultado significó una baja de 4% en comparación con el año pasado. Pese a ello, la CCS destacó que, en promedio, una de cada cuatro personas realizó compras en alguno de los sitios participantes de la iniciativa oficial.

El primer día del evento volvió a consolidarse como la jornada de mayores ventas, con US$ 204 millones, mientras que el miércoles continuó ganando protagonismo al registrar US$ 176 millones en compras.

Según el gremio, este comportamiento refleja una mayor madurez de los consumidores, quienes tienden a analizar las distintas ofertas antes de concretar decisiones de compra más informadas.

De hecho, el momento de mayor actividad se produjo durante la última hora del evento, entre las 23:00 y las 24:00 horas del miércoles, cuando se registraron cerca de 190 mil transacciones por US$ 19 millones, equivalentes al 4% de las ventas totales del CyberDay.

DESCUENTOS RÉCORD Y EFECTOS EN LA INFLACIÓN

En materia de precios, la auditoría realizada por RetailCompass reveló que los bienes ofrecidos durante el evento registraron una rebaja promedio de 19%, alcanzando los precios más bajos del año en todas las categorías participantes y ajustándose a las buenas prácticas establecidas para este tipo de iniciativas.

De acuerdo con las estimaciones de la CCS, las reducciones observadas durante el CyberDay podrían generar un impacto a la baja de entre 0,4% y 0,5% en el IPC de junio, contribuyendo a compensar alzas en otros sectores y acercando la inflación mensual a niveles cercanos al 0%.

Las categorías que presentaron las mayores disminuciones de precios fueron libros, música y películas (27%), seguidas por moda (22%) y las áreas de deportes, aire libre e infantil (21% cada una).

Por su parte, el ticket promedio alcanzó los US$ 104 por transacción, equivalentes a cerca de $93 mil, manteniendo la tendencia al alza observada en los últimos años.

SUPERMERCADOS LIDERAN EL CRECIMIENTO

En cuanto a la composición de las ventas, la mayor participación correspondió al segmento de grandes tiendas, seguido por líneas aéreas, operadores turísticos y supermercados.

Sin embargo, el mayor crecimiento interanual se registró en el rubro de supermercados, cuyas ventas aumentaron más de 20% respecto de la edición anterior. Más atrás se ubicaron alimentación y fast food (14%) y multitiendas (11%).

Las dos primeras categorías continúan consolidando una etapa de fuerte expansión, impulsada por la creciente incorporación de la compra online de alimentos dentro de los hábitos de consumo de los chilenos.

REGIONES Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS

Según datos preliminares, la Región Metropolitana concentró el 51% de las compras online realizadas durante el evento. Le siguieron las regiones de Valparaíso (9%), Biobío (8%), Maule (5%) y Los Lagos, La Araucanía y Coquimbo, todas con participaciones cercanas al 4%.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, destacó el desempeño del mecanismo de Resolución en Línea (REL), implementado para responder de manera rápida a las consultas y reclamos de los consumidores.

“A pesar del incremento en la demanda, el tiempo medio de resolución se mantuvo en 29 horas. Para el sector, este resultado es un reflejo del compromiso por encontrar soluciones rápidas y colaborativas, poniendo siempre la confianza del cliente en el centro de nuestra gestión”, aseguró Vial.

La dirigente agregó que “valoramos que iniciativas como el Cyber Day permitan a las empresas socias de la CRCP ampliar su visibilidad y acceder a una audiencia nacional, fortaleciendo el comercio electrónico como canal de crecimiento”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), Javier Torrejón, destacó las oportunidades que genera este tipo de eventos para las empresas regionales.

“Esta plataforma continúa representando una oportunidad relevante para posicionar marcas, generar nuevos vínculos comerciales y acercar la oferta de las empresas a consumidores de todo el país”, señaló.

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