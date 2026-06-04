Fondos D y E cierran mayo con pérdidas de 1,30% y 2,54% en contraste con las ganancias de los tramos más riesgosos

Los fondos de pensiones chilenos registraron resultados mixtos durante mayo, en un escenario marcado por dos fuerzas contrapuestas: el buen desempeño de las bolsas internacionales y el comportamiento adverso de los mercados de renta fija.

Pese a este escenario, al cierre del mes los fondos previsionales administraban activos por 5.671,32 millones de UF, equivalentes a US$ 257.944,72 millones, considerando un tipo de cambio de $892,89 por dólar al último día hábil de mayo.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Pensiones (SP), los mejores resultados correspondieron a los Fondos Tipo A y B, impulsados principalmente por los retornos positivos de las inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable.

En ese contexto, el Fondo Tipo A obtuvo una rentabilidad real de 1,79%, mientras que el Fondo Tipo B registró una ganancia real de 1,23% durante el mes.

Por su parte, el Fondo Tipo C logró mantenerse en terreno positivo, aunque con un desempeño mucho más moderado. Si bien recibió ganancias provenientes de sus inversiones accionarias tanto en el mercado local como internacional, estas fueron compensadas por pérdidas en títulos de deuda local e instrumentos extranjeros de renta fija.

Como resultado, el Fondo Tipo C cerró mayo con una rentabilidad real de apenas 0,02%.

FONDOS QUE CERRARON EL MES CON PÉRDIDAS

El panorama fue menos favorable para los fondos más conservadores del sistema. Los Fondos Tipo D y E se vieron afectados por los malos resultados de las inversiones en títulos de deuda local e instrumentos de renta fija internacional.

De esta forma, el Fondo Tipo D registró una pérdida real de 1,30%, mientras que el Fondo Tipo E cayó 2,54% durante mayo.

Según el informe, el alza de las tasas de interés generó importantes pérdidas de capital para ambos fondos, impactando negativamente su rentabilidad.

BOLSAS INTERNACIONALES

El desempeño de los mercados internacionales fue uno de los principales factores detrás de las ganancias observadas en los fondos más expuestos a renta variable.

Durante mayo, el índice MSCI Mundial rentó 4,32% medido en pesos, reflejando el buen comportamiento de las principales plazas bursátiles.

Entre los mercados con mejores resultados destacaron Japón, con un avance de 7,78%, y Estados Unidos, con una ganancia de 4,95%, ambos medidos en pesos.

También anotaron cifras positivas Alemania, con un alza de 3,50%, y China, con un incremento de 2,26%.

En contraste, algunos mercados mostraron retrocesos durante el período. Fue el caso de Hong Kong, que cayó 5,16%, y de Brasil, que registró una baja de 6,63%, ambos medidos en pesos.

RENTA FIJA INTERNACIONAL Y DÓLAR

A nivel internacional, los activos de renta fija cerraron mayo con resultados negativos. Según los datos reportados, la renta fija global registró una pérdida de 0,52% en pesos, medida a través del índice LEGATRUU, que considera bonos soberanos y corporativos con grado de inversión.

A ello se sumó la evolución del mercado cambiario, donde el dólar se depreció un 0,98% frente al peso chileno, factor que también incidió en el desempeño de las inversiones internacionales de los multifondos.

PURANOTICIA