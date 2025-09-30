Vocera de la campaña de Jara se suma a críticas al Gobierno por quitar "glosa republicana" del Presupuesto 2026

El debate por la exclusión de la “glosa republicana” en el proyecto de Presupuesto 2026 escaló, luego de que el comando de Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, expresara abiertamente su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo. La postura marca un giro respecto de la cautela inicial mostrada por la propia aspirante a La Moneda.

La glosa de libre disposición es una práctica habitual que permite al Gobierno entrante contar con recursos flexibles para implementar sus prioridades, más allá de lo estipulado en el presupuesto vigente.

Durante la mañana, la abanderada había evitado pronunciarse categóricamente, señalando que era necesario conocer el detalle del proyecto antes de emitir juicios: “Yo esperaría en primer lugar conocer el presupuesto para hacer opinión sobre el mismo (...). Prefiero esperar para ver el detalle”.

“Lo digo porque creo que en el contexto en el cual el 85% de la Ley de Presupuestos está comprometido por ley, es complejo esperar que nosotros no tengamos reducciones”, indicó, subrayando además las restricciones fiscales que enfrenta el Estado.

Sin embargo, desde su equipo, la senadora Alejandra Sepúlveda (Frevs), vocera del comando, fue más directa en su crítica: “El programa de nuestra candidata Jeannette Jara está planteando nuevos desafíos, nuevos programas, nuevas alternativas, que es lo que está pidiendo la ciudadanía. Por eso no es posible, y esperamos que el Gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric rectifique esto”.

“Necesitamos la cláusula de libre disposición para precisamente implementar los nuevos desafíos que hoy día nos está planteando nuestra candidata Jeannette Jara. Nosotros esperamos que esto se rectifique en el presupuesto de la nación, en la discusión que se va a realizar, porque esta es una glosa que existía históricamente en nuestro país. Pero además vamos a revisar con detalle los programas sociales”, complementó la parlamentaria y vocera del comando.

