Poder Judicial firma convenio con la Agencia Nacional de Ciberseguridad para reforzar la protección de sus sistemas de información

La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) firmó un convenio de cooperación institucional con la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), con los propósitos de reforzar la protección de sus sistemas de información, mejorar el trabajo entre ambas entidades, capacitar a su personal y fortalecer los niveles de ciberseguridad del Poder Judicial.

La actividad contó con la presencia de la ministra consejera de la CAPJ y ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo, y fue encabezada por la directora interina de la CAPJ, Andreina Olmo; el subdirector interino, Alex Saravia, y el director nacional de la ANCI, Daniel Álvarez, junto la subdirectora nacional de dicha institución, Michelle Bordachar, acompañados por sus equipos técnicos y el contralor interno del Poder Judicial, Humberto Canessa. Además del abogado del Departamento Jurídico de la CAPJ, Jaime Acuña.

El acuerdo se enmarca en lo dispuesto en la Ley N°21.663, conocida como “Ley Marco de Ciberseguridad” y en la normativa vigente sobre transformación digital del Estado y la protección de datos personales.

El convenio tiene como objetivo establecer una relación de cooperación técnica y operativa entre ambas instituciones, que permita mejorar la prevención, detección y gestión de incidentes de ciberseguridad. Además de fortalecer los mecanismos de reporte, comunicación y tratamiento de eventuales vulnerabilidades que puedan afectar a los sistemas del Poder Judicial.

Entre sus principales lineamientos, el acuerdo contempla la habilitación de canales formales de coordinación, la realización de evaluaciones periódicas de ciberseguridad, la entrega de reportes técnicos por parte de la ANCI y el seguimiento de las acciones de mitigación que se definan, todo ello bajo estrictos criterios de confidencialidad y resguardo de la información.

El convenio promueve el fortalecimiento de las capacidades institucionales, mediante el acceso a instancias de capacitación y la participación del Poder Judicial en ejercicios nacionales de ciberseguridad, orientados a mejorar la preparación y respuesta frente a eventuales incidentes.

El director nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Daniel Álvarez, destacó que “estamos muy contentos de firmar este convenio, ya que, si bien desde hace algunos años venimos trabajando con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en estas materias, este acuerdo contribuye a fortalecer esta labor, la modernización del Estado y a generar entornos más confiables y seguros para el servicio que entrega esta institución”.

El subdirector interino de la CAPJ, Alex Saravia, quien está a cargo de la mesa de seguridad, indicó que este convenio refleja el trabajo mancomunado, desarrollado durante años con la ANCI, lo que ha permitido fortalecer nuestros niveles de ciberseguridad. Asimismo, destacó el trabajo que lleva adelante la Mesa de Ciberseguridad, una instancia que sesiona periódicamente y que contribuye al mejoramiento continuo de esta materia.

El convenio tendrá una vigencia inicial de tres años, renovable automáticamente, y representa un avance significativo en el compromiso del Poder Judicial con la seguridad de la información, la continuidad operativa de sus sistemas y el cumplimiento de los estándares nacionales en materia de ciberseguridad.

(Imagen: Poder Judicial)

PURANOTICIA