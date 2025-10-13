Vocera de Gobierno pide ser "más responsable" ante dichos de asesor de Kast sobre "parásitos" en el Estado

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, pidió ser "más responsable" al comentar la columna de opinión de Cristián Valenzuela, uno de los principales asesores del candidato presidencial José Antonio Kast, titulada “parasitos”.

En el escrito publicado en La Tercera, el abogado y magíster en Ciencias Políticas, manifiesta que "el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.

Al respecto, la vocera de Gobierno aclaró que no leyó el texto, pero mencionó que "solo puedo decir que el Estado es el que llega a las zonas más extremas para poder hacer que un niño de un sector rural tenga una escuela pública”, sostuvo.

Agregó que "el Estado, independientemente de las dificultades que tenga, se requiere para llegar con derechos y protección social a muchos compatriotas. Entonces, en este ánimo, muchas veces de algunos, de enlodar para luego justificar privatizaciones o un achicamiento del Estado, a veces suena un poco irresponsable”.

La autoridad planteó que las y los funcionarios públicos “tienen la tarea de hacer que el Estado sea cada vez más fuerte y funcione mejor en cada rincón de nuestro país para llegar con salud, con educación, con mejores pensiones”.

Ejemplificando con la reforma de pensiones, la secretaria de Estado comentó que "sin ir más lejos, vean hoy en día el aumento de las pensiones que ha significado la reforma previsional. ¿Eso lo hizo el sector privado? ¿Lo hizo la AFP? No, lo está haciendo el Estado porque las AFP no lograron nunca pagar lo que prometían en pensiones y tuvo que venir el Estado de manera solidaria a poner los recursos donde los privados no pudieron hacerlo”.

Finalmente planteó que “cuidado con comprarnos el cuento de que todos están ejerciendo un aprovechamiento de la función pública, cuando es a través de la función pública que se llega a lugares donde otros no llegan. Insisto, hay que ser un poco más responsable”.

