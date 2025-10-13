José Antonio Kast comparte postura de asesor sobre "parásitos" en el Estado: "Hay abusos, eso es evidente"

El candidato presidencial de los partidos Republicanos y Social Cristiano, José Antonio Kast, volvió a defender su propuesta de ajuste fiscal, una medida que ha sido cuestionada por su falta de detalles.

En entrevista con La Tercera, explicó que el objetivo es evitar que el Gobierno “trabe la pelota” en torno a este tipo de reformas.

Aunque no ha precisado cómo se recortarán los $6 mil millones del gasto fiscal, reiteró que el foco estará en eliminar a los “operadores políticos y apitutados” del Estado. A esa línea de acción sumó esta jornada una reducción en las compras públicas e insistió en que “ningún programa social será afectado por esta medida”.

Consultado sobre si comparte la visión de su asesor Cristián Valenzuela -quien en una columna publicada por el mismo medio afirmó que el Estado chileno “está drenado por parásitos”- el exdiputado respondió: “Sí. Hay gasto político. Él resume muy bien lo que yo vengo diciendo del año 2017, que hay abusos, eso es evidente”.

En ese contexto, recordó su iniciativa legislativa antes de dejar el Congreso: “Cuando yo salí del Parlamento, en el año 2017, poco antes de salir, presenté una ley, la ley antipitutos. Y se la presenté a alguien de la bancada de la UDI, no voy a decir su nombre porque hoy día va de candidato (...) miró el título y dijo que era interesante, pero después me dijo que era un poco dura. Yo le dije que así era para que precisamente tu señora, para que tus hermanos, para que tus parientes, no trabajen en el gobierno Sebastián Piñera”.

Respecto a disgusto que la columna causó en las filas de Chile Vamos, el abanderado afirmó: “Qué bueno que se pongan nerviosos”.

Respecto a sus afirmaciones sobre el número de funcionarios públicos contratados por el actual gobierno -que cifró en 100 mil y que fue desmentido por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau,- Kast defendió su planteamiento: “Nosotros hemos dicho funcionarios o personas que entran a trabajar para el Estado en general. Y el Estado tiene una parte ejecutiva que es del gobierno central y una parte ejecutiva que es de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales. Todo eso es el Estado. Entonces, nosotros no hemos dicho nada que no corresponda”.

Finalmente, se refirió a las declaraciones de Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, quien expresó sentirse decepcionada por la demora del republicano en condenar los supuestos ataques cibernéticos en su contra. “No tengo cómo hacer un juicio de valor de lo que ella siente hoy día, de lo que es esta candidatura, cuáles son los motivos por el cual ella sienta una decepción. Siento que no he cambiado. Siento que he sido siempre muy claro en mis planteamientos”, respondió. Y agregó: “Nosotros nunca hemos usado ese tipo de práctica (bots), lo dije el primer día y por lo tanto me mantengo en eso”.

PURANOTICIA