Incendio forestal en San Pedro de Melipilla arrasa con 450 hectáreas y obliga a evacuar varios sectores

Cerca de 450 hectáreas de pastizales y arboledas arrasadas, junto con cinco casas y animales quemados es el saldo hasta el momento del incendio forestal que afecta a la comuna de San Pedro de Melipilla, Región Metropolitana, y que se inició ayer en la tarde.

El delegado provincial de Melipilla, Bastián Alarcón, informó que "es un incendio que tiene comportamiento extremo. Hay un viento que ha hecho las condiciones aún más adversas".

Por su parte, el alcalde Manuel Devia señaló que "no hay personas lesionadas, pero lo preocupante es que hay muchas casas por el borde del camino, y esa zona es muy boscosa... y el incendio va en esa dirección".

En tanto, Conaf indicó que el viento influye directamente en la velocidad de propagación de las llamas, lo que ha dejado sin efectividad el trabajo de personal de bomberos en los distintos sectores.

Además, Senapred decretó alerta roja y llamó a la evacuación de los sectores de Lo Encañado, Cabimbao, Quilamuta y Quincanque.

