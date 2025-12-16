La UDI le pide a José Antonio Kast que reactive extradición de Galvarino Apablaza en reunión con Javier Milei en Argentina

La UDI pidió a José Antonio Kast que en su reunión de este martes en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei reactive la solicitud de extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, conocido como "Comandante Salvador", acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el diputado Jorge Alessandri, enviaron una carta al Presidente electo para pedirle que en el encuentro con Milei aborde la extradición de Apablaza, aprobada por la Corte Suprema argentina en 2010, pero que fue suspendida por Cristina Fernández, quien le dio asilo político.

En la carta le solicitan que pueda "ejercer sus buenos oficios para avanzar de manera decidida en la extradición del Sr. Galvarino Apablaza, uno de los autores intelectuales del homicidio cometido en democracia contra el senador Jaime Guzmán y quien desde hace más de 20 años ha permanecido en dicho país sin enfrentar la justicia chilena".

También señalan que “tristemente, diversas administraciones gubernamentales de Argentina se han opuesto a la extradición de uno de los asesinos del senador Guzmán, a pesar de que la Corte Suprema autorizó el proceso el año 2010, lo que se vio truncado por la condición de refugiado político que le otorgó la ex Presidenta Cristina Fernández, la que luego fue revocada en el año 2017”.

Además, expresan que "en atención a su próxima reunión con el Presidente Milei, creemos que existe una oportunidad relevante para que la extradición del Sr. Apablaza sea uno de los temas a conversar, entendiendo que la prolongada falta de justicia ha significado una herida abierta tanto para sus familiares y cercanos, como para una parte importante de la sociedad chilena, que sigue esperando que los autores de este crimen asuman su responsabilidad penal".

Finalmente, expresan que “estamos absolutamente convencidos de que su vínculo histórico con el exsenador Jaime Guzmán, su formación y participación en el Movimiento Gremial de la Universidad Católica de Chile y en la fundación que hoy lleva su nombre, así como su trayectoria pública marcada por la defensa irrestricta de los principios que él encarnó, le confieren una especial sensibilidad y un compromiso ineludible con este caso y con la impunidad que lo ha rodeado”.

PURANOTICIA