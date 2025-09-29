Vocera de Gobierno descarta más falsos detenidos desaparecidos tras caso de Bernarda Vera

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, comentó este lunes al caso de Bernarda Vera, la detenida desaparecida que estaría en Argentina luego de haber huido al país vecino y vivir por años en Suecia.

"Dado que tenemos un Plan Nacional de Búsqueda, con equipos profesionales, técnicos, muy rigurosos en un trabajo sistemático, hemos podido cruzar antecedentes para que haya congruencia de los antecedentes que se tenían a la vista sobre los detenidos desaparecidos como también otros antecedentes que se requerían a otras instancias, incluso otros países, para poder completar el mapa y dar con el paradero de estas personas", comentó.

Además, informó que el de Bernarda Vera es el único caso identificado, y que, además, existe otro de una persona que no estaba considerada en la lista y que ya fue integrada.

Consultada respecto a si hubo una demora en el trabajo de este caso, la secretaria de Estado planteó que "todo esto se trabaja informando oportunamente en primer lugar a los familiares, a las agrupaciones".

La hija de Bernarda Vera ha recibido una pensión por parte del Estado luego de que se le reconociera como víctima de violaciones a los Derechos Humanos. Ante la información de que estaría en Argentina, queda en duda lo que sucederá con la reparación que se le otorgó.

Al respecto, Vallejo sostuvo que "esto hay que manejarlo con mucha responsabilidad dado la sensibilidad del caso y el Plan Nacional de Búsqueda sigue monitoreando y evaluando en particular el caso".

"Más allá del reportaje (de Chilevisión) acá hay equipos que dan seguimiento a estas situaciones y siempre en coordinación no solamente con las instituciones propias de nuestro país, la PDI, el Servicio Médico Legal, sino que también con las instituciones de otros estados", finalizó.

