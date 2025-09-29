Caso de Bernarda Vera: Revelan que detenida desaparecida estaría viviendo en Argentina

Hace más de cinco décadas que Bernarda Vera fue inscrita en la lista oficial de detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet. Su nombre figura en el Informe Rettig como una de las 1.162 víctimas, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

Sin embargo,recientes reportajes periodísticos aseguran que la mujer estaría viva, residiendo en Argentina, lo que deja en entredicho al Gobierno y al Plan Nacional de Búsqueda.

El Informe Rettig, Tomo III, consigna que Bernarda Vera, profesora primaria, militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, región de Valdivia.

Se presume que habría sido ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica, sobre el río Toltén. Desde entonces, se la consideró desaparecida.

Su hija la buscó incansablemente durante décadas. Y de hecho, el Estado la reconoció como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que su familia recibe reparaciones, como una pensión.

Sin embargo, testimonios como el de José Bravo comenzaron a poner en duda la versión oficial. El exmilitante del MIR aseguró que Bernarda logró escapar hacia la montaña junto a un grupo de sobrevivientes liderado por el sueco Svante Grande, conocido como “Julio”. Parte de ese grupo habría huido a Argentina y, posteriormente a Suecia.

Documentos del Servicio de Migraciones sueco revelan que en 1978 se otorgó un visado y permiso de residencia a una mujer con la identidad de Bernarda Vera. En 1984, obtuvo la nacionalidad sueca, lo que implicó la pérdida de su documentación chilena.

De acuerdo a los antecedentes, la mujer se estableció en Europa, tuvo hijos y años más tarde habría retornado a Argentina.

