Vidal se distancia de declaraciones de Jara sobre María Corina Machado: "Hubiera preferido no pronunciarme sobre eso"

Uno de los voceros de la campaña de Jeannette Jara (PC), Francisco Vidal (PPD), abordó las declaraciones de la candidata en el debate presidencial de Anatel respecto de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

Durante el cara a cara, la aspirante a La Moneda afirmó que “yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentones golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”.

Y en entrevista con radio ADN, el exministro reconoció a Machado como una opositora legítima al régimen de Nicolás Maduro, aunque advirtió que no existe certeza sobre su participación en los hechos mencionados. “Bien ganado el premio Nobel de la Paz, pero ella de repente ha oscilado (...) hubo un intento de golpe, pero yo no sé si ella estuvo participando. Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso”, expresó.

El vocero también abordó las afirmaciones de Jara sobre Maduro, destacando que la candidata sostuvo que el actual líder venezolano debería dejar el poder por vías democráticas. “Eso sí que es coraje (...) esta es una desvinculación política con el Partido Comunista”, afirmó.

