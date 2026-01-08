En internación provisoria quedó estudiante de 16 años que lanzó líquido acelerante a docente del INBA

Carabineros detuvo a un alumno del Internado Nacional Barros Arana (INBA), quien fue imputado por rociar con bencina y amenazar a un profesor del establecimiento.

El adolescente fue formalizado por el delito de homicido frustrado, quedando en internación provisoria. El tribunal consideró que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 90 días para la investigación.

Según los antecedentes del caso, el 11 de agosto del año pasado, J.T.P.R. de 16 años, increpó a un inspector del establecimiento, arrojándole dos artefactos incendiarios apagados que, al quebrarse, lo rociaron con líquido acelerante. Posteriormente, lo amenazó con un encendedor, señalando su intención de prenderle fuego.

Este jueves, Carabineros mientras realizaba diligencias de monitoreo vinculadas a sujetos de interés del segmento estudiantil, concretó la detención del alumno quien además está vinculado a 9 ataques más en contra de Carabineros.

El hecho se produjo cuando un grupo de cinco sujetos encapuchados irrumpieron por el acceso principal del establecimiento y lanzaron bombas molotov hacia el sector de ingreso.

En medio del ataque, uno de los individuos arrojó bencina sobre las vestimentas del funcionario del establecimiento educacional, docente encargado de resguardar el acceso, quien logró salir ileso gracias a la rápida intervención de otros funcionarios del recinto.

El ataque motivó un amplio operativo policial que posteriormente y gracias a un trabajo de unidades especializadas de Carabineros, en conjunto con la Municipalidad de Santiago y Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se logró la detención del alumno.

